Jennifer Lopez et le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Shakira ont reçu 1 312 plaintes officielles du gouvernement

Il semble que le spectacle de mi-temps du Super Bowl ne puisse jamais plaire à la plupart des gens tout le temps. Maintenant, il y a un fossé sur le fait de savoir si pimenter le spectacle est une bonne idée pour les enfants qui regardent à la maison. Ce fut le cas du spectacle de mi-temps de Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl le 2 février.

Il y avait deux opinions tribales en Amérique en ce qui concerne leur performance: c’était soit «muy caliente», soit une abomination pour les familles qui regardaient à la maison.

Ce dernier groupe est allé jusqu’à s’en plaindre à la FCC, ce qui n’a été révélé que des semaines après l’événement. Maintenant, cela a créé un nouveau débat sur ce qui devrait être acceptable dans une émission comme celle-ci. Était-ce vraiment trop de T&A, ou tout simplement d’autonomisation pour les femmes interprètes latino-américaines?

Combien de plaintes à la mi-temps du Super Bowl la FCC a-t-elle reçues?

Shakira et Jennifer Lopez | Jeff Kravitz / FilmMagic

Un énorme 1312 personnes a appelé le bureau de la FCC pour se plaindre de la performance provocatrice de Lopez et Shakira. On pourrait immédiatement dire qu’il y a eu bien pire quand il s’agit de montrer trop de peau et de mouvements de danse suggestifs.

Lorsqu’on ajoute d’innombrables autres émissions nationales présentant de telles choses, on peut se demander si les plaintes étaient nécessaires.

Du point de vue de ceux qui se sont plaints, ils disent qu’ils avaient l’impression que leurs enfants regardaient une «émission porno» ou même un encouragement subtil au trafic sexuel. Aussi choquant que soit cette évaluation, on ne peut nier qu’il y avait beaucoup de coups de pole dance, de twerk et d’entrejambe.

Beaucoup pensent qu’il n’y a rien à redire car tout le monde est tellement habitué à ces styles de danse de nos jours. Il est peut-être facile d’oublier que le style de jeu n’était même pas autorisé à la télévision il y a 20 ou 30 ans.

Dans le même temps, beaucoup pensent que les émissions à la mi-temps du passé du Super Bowl étaient beaucoup trop désinfectées et manquaient de punch. Lorsqu’elles sont placées dans le bon contexte, les performances de Lopez et Shakira ont démontré l’exubérance énergique de la culture latine.

Il y a deux côtés de l’argument

Analysons attentivement le spectacle de mi-temps ci-dessus afin que ce ne soit pas seulement une opinion unilatérale. Tout d’abord, il convient de rappeler que Shakira et Lopez célébraient leur héritage latino lors de leurs sets respectifs.

Cela signifiait beaucoup de balancement de la hanche et d’autres danses typiques basées sur la tradition. L’énergie latine était brûlante, quelque chose donnant au spectacle l’un des plus gros coups de bras que tout autre de son histoire.

Du côté de ceux qui défendaient Lpezo et Shakira, l’aspect énergétique et le respect de leur culture étaient difficiles à nier. De plus, beaucoup ont trouvé que leur routine responsabilisait les femmes.

Les opposants ont été offensés par la pole dance. Lopez a clairement amené la pole dance en raison de son expérience de tournage du film Hustlers, ce qui pourrait être une erreur.

1 312 sur des millions est très petit

La plainte la plus courante semblait concerner la pertinence, certains suggérant que le spectacle à la mi-temps du Super Bowl aurait dû être associé à une cote R. https://t.co/chgJsMl09z

– NBC News (@NBCNews) 27 février 2020

Il y avait peut-être des millions de personnes qui ressentaient la même chose que ceux qui appelaient la FCC. Tout compte fait, cependant, 1 312 des 102 millions de téléspectateurs n’est guère un échec sur la carte. Non pas que la FCC reçoive généralement autant d’appels en même temps.

N’allez pas chercher des amendes FCC pour ce qui a été montré, car ils cherchent toujours bien pire lors des diffusions en direct. Ce que cela montre, c’est qu’il existe encore un peu de divergence en Amérique sur ce que les gens jugent acceptable dans le divertissement familial traditionnel.

En revenant pour regarder à nouveau la mi-temps, certains pourraient se demander s’il y aurait eu beaucoup moins d’appels si le pôle de Lopez avait été retiré de l’équation. Pour la majorité apparemment, cependant, le pôle et la danse plus provocante sont maintenant la norme et assimilés en permanence dans la culture mondiale.