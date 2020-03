Jennifer Lopez: Je ne suis pas pressée de me marier

2020-03-01 07:30:05

La star américaine Jennifer Lopez a insisté sur le fait qu’elle n’était pas pressée d’épouser Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez n’est pas pressée d’épouser Alex Rodriguez.

La chanteuse de 50 ans – qui a déjà noué trois fois le nœud avec Ojani Noa, Cris Judd et Marc Anthony – est fiancée à l’ancienne star du sport, mais Jennifer ne se sent pas sous pression immédiate pour descendre l’allée.

Elle a dit à Oprah Winfrey: “C’est tellement drôle parce que lorsque nous nous sommes fiancés, je me disais:” Oooo, on va se marier dans quelques mois?! ” Tu es une vieille pensée qui revient, tout ce désespoir romantique [stuff] cela m’a fait me marier trois fois.

“Il dit:” Quoi que vous vouliez faire, nous pouvons en parler “. J’ai dit:” Mais si nous allons être ensemble pour le reste de nos vies, quelle est la hâte? “”

La star de la musique – qui a des jumeaux Emme et Maximilian de 12 ans avec Marc – a souligné qu’elle et Alex cherchaient à “construire quelque chose ensemble”.

Elle a partagé: “Nous allons vraiment essayer de construire ensemble quelque chose que nous n’avons jamais eu ou que nous n’avons jamais ressenti comme nous l’avions fait – qui était une famille avec un mari et une femme, une mère et un père – et nous embrassons tous de nos enfants et nous leur montrons quelque chose que nous n’avions pas. ”

Jennifer pense également que sa romance actuelle est “différente” de ses relations passées.

Elle a déclaré: “C’était différent de tout ce que j’avais jamais vécu dans le sens de sa cohérence.

“Ce qu’il dit, il le fait … à chaque fois. Et c’est énorme. Il veut construire ensemble, ce que je n’ai jamais eu. Je n’ai jamais eu personne qui veuille me voir briller, grandir et être.

“Je pense qu’il fait partie de ma vie est une grande partie de ce qui s’est passé cette année parce qu’il m’a permis de [take off] et ce n’était pas comme, revenez ici ou ne me surpassez pas … Nous avons ce genre de qualité de miroir les uns pour les autres. “

Mots clés: Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Oprah Winfrey

Retour au flux

.