Jennifer Lopez: Je pensais que ce serait fini pour moi dans la cinquantaine

2020-03-16 23:30:06

Jennifer Lopez pensait que les choses seraient “terminées” pour elle dans la cinquantaine quand elle était plus jeune mais maintenant elle sent que sa carrière “décolle” vraiment maintenant.

Jennifer Lopez pensait que les choses seraient “terminées” pour elle dans la cinquantaine.

La hitmaker ‘On The Floor’ – qui a eu 50 ans l’année dernière – a admis qu’elle avait annulé ses années d’or quand elle était plus jeune, mais maintenant elle sent que sa carrière “décolle” vraiment maintenant.

Elle a dit: “Je vais vous dire ce que j’aurais aimé savoir avoir 50 ans quand j’étais plus jeune: ce n’est pas fini. Quand j’avais 20 ans, je ne sais pas ce que je pensais avoir 50 ans, sauf que c’était à la fin. Je ne pensais pas que je serais dans la meilleure forme de ma vie. Je ne pensais pas pouvoir dire que d’une certaine manière, ma carrière décolle, même si j’ai cela fait longtemps que vous savez? J’ai tellement d’expérience maintenant. Je sais que si je l’utilise, c’est un énorme avantage. ”

Et la star de 50 ans – qui a des jumeaux Max et Emme de 12 ans avec son ex-mari Marc Anthony – souhaite que quelqu’un lui dise qu’elle atteindra encore la cinquantaine si elle “continue de travailler dur et de se pousser”.

Elle a ajouté à Elle.com: “Le récit des femmes est dit que vous êtes un peu mis au pâturage à un certain âge. Et ce que j’ai trouvé, c’est que c’est tout le contraire. Si vous continuez à travailler dur et à vous pousser , vous pouvez être meilleur en tant que personne physiquement, mentalement, émotionnellement. Arrêtez de demander: “Vais-je ressembler à ça?” et demandez simplement: “Qu’est-ce que je veux faire ensuite?” Parce que vous pouvez y arriver, vous savez? Et personne ne m’a jamais dit ça. ”

Jennifer, qui est fiancée à Alex Rodriguez, a récemment titré la mi-temps du Super Bowl aux côtés de Shakira.

Mots clés: Jennifer Lopez, Marc Anthony, Alex Rodriguez

Retour au flux

.