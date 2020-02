Jennifer Lopez «prête» à planifier son mariage

2020-02-27 19:30:03

Jennifer Lopez commence à planifier son mariage avec son beau Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez est “enfin prête” à commencer à planifier son mariage.

La hitmaker “ On The Floor ” espère faire le noeud avec son beau Alex Rodriguez cet été – un peu plus d’un an après leur mariage – après avoir été forcée de mettre leurs noces en veilleuse lorsqu’elle a remporté le Superbowl Halftime show et a dû tourner son attention vers la perfection de sa performance.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: “J. Lo [Jennifer] et le mariage d’Alex devrait être cet été après l’avoir reporté en raison de son calendrier de tournage, de sa performance au Super Bowl et d’autres engagements professionnels. ”

Malgré son emploi du temps – son prochain film “ Marry Me ” devrait sortir plus tard cette année – se remplissant rapidement, la superstar de 50 ans est désespérée d’épouser son homme.

Un initié a expliqué: “Elle est enfin prête à se concentrer sur la planification de mariage et à en faire une priorité absolue.

“Ils se rendent incroyablement heureux et J. Lo a vraiment trouvé l’homme de ses rêves et A. Rod a trouvé la femme de lui. Ils ne pouvaient pas imaginer la vie sans eux et ils ont hâte de passer le reste de leur vie ensemble. ”

Le couple – qui s’est réuni pour la première fois en 2017 – s’est fiancé lors d’un voyage à la plage lors de leurs vacances romantiques aux Bahamas en mars de l’année dernière.

Et ce n’est pas seulement un mariage sur les cartes pour la paire que Jennifer a récemment déclaré qu’elle aimerait avoir un enfant avec l’ancien arrêt-court de baseball professionnel de 44 ans.

La star de “Maid in Manhattan” – qui a déjà des jumeaux Max et Emme de 12 ans avec son ex-mari Marc Anthony – a dit lorsqu’on lui a demandé si elle voulait plus d’enfants plus tard: “Je veux!

“Je ne sais pas si c’est dans le plan de Dieu mais je voudrais essayer. Je suis tellement ouvert à cela!”

Alex a également deux enfants – Natasha, 15 ans et Ella, 11 ans – avec son ex-femme Cynthia Scurtis et ils se sont tous réunis pour former une famille parfaitement “recomposée”.

Jennifer a expliqué: “Nous nous rapprochons tous. Quand nous nous sommes fiancés, ils étaient super heureux … ils savent qu’il n’y a rien que de l’amour pour eux toujours.”

Mots clés: Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Marc Anthony, Cynthia Scurtis

Retour au flux

.