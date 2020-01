2020-01-28 02:30:03

Jennifer Lopez “prie” pour la famille de Kobe Bryant, après que la star de la NBA et sa fille de 13 ans, Gianna, soient mortes dans un accident d’hélicoptère.

La légende du basket-ball de 41 ans et sa fille figuraient parmi les neuf personnes tuées dimanche (26.01.20) lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas, en Californie, et Jennifer – qui était amie avec Kobe et sa femme Vanessa – lui a envoyé l’amour à sa famille face à un “chagrin inimaginable”.

Dans une publication Instagram, la star de ‘Hustlers’ a écrit: “Famille. Alors que je parcourais le fil de Kobe, et Alex et moi parlons de souvenirs et de moments dont nous nous souvenons de lui … c’est la vérité qui résonne le plus fort … famille c’est ce qui compte le plus.

“Nous ressentons tous de la tristesse à cause de cette perte, mais tout ce à quoi je peux penser, c’est que c’est un grain de sable par rapport à ce que Vanessa doit traverser en ce moment.”

Jennifer a dit qu’elle “envoyait tous [her] amour “à Vanessa, ainsi qu’à leurs trois autres enfants – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois – et aux familles des sept autres personnes qui ont perdu la vie.

Elle a poursuivi: “J’envoie tout mon amour et je prie pour vous, vos enfants et les autres familles impliquées dans la tournure tragique des événements d’aujourd’hui. La chose la plus injuste dans la vie est de perdre un enfant et un mari le même jour. Vanessa, Je prie pour votre force et pour que Dieu vous guide à chaque étape de ce chagrin inimaginable. Aux autres familles qui souffrent de cette tragédie impensable, que Dieu soit avec vous tous. ”

La hitmaker «On The Floor», 50 ans, a conclu son billet en rendant hommage à Kobe, qu’elle a décrite comme un «héros».

Elle a écrit: “Kobe, tu comptais tellement pour tant de gens et tu nous manqueras pour toujours. Merci pour ton éthique de travail, ton inspiration et ton cœur. #Hero #legend # mari # père (sic)”

