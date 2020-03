Jennifer Lopez réfléchit à son premier rôle dans un post émotionnel sur Instagram

Jennifer Lopez a parcouru un long chemin depuis ses jours en tant que danseuse en difficulté. Elle est maintenant une puissance avec une fortune de plusieurs millions de dollars et une stature dans de nombreuses industries.

Sa percée est survenue quand elle a réservé le rôle principal dans Selena en 1997, un biopic basé sur la vie et la mort de feu la chanteuse latine Selena Quintillana-Perez. Même des années après sa sortie, Lopez n’a pas oublié ce que le film a fait pour sa carrière. Elle a récemment réfléchi sur le rôle et plus encore dans une publication Instagram qui pourrait vous toucher.

Jennifer Lopez lors d’une remise de prix en janvier 2017 | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

Une courte biographie de Selena

Connue comme la reine de Tejano, Selena est née le 16 avril 1971 à Lake Jackson, au Texas. Elle a développé un amour pour la musique dès le début et a commencé à jouer quand elle était enfant.

Dans les années 80, elle a commencé à enregistrer de la musique, selon la biographie. Selena a signé son premier contrat d’enregistrement plus tard cette décennie et a sorti son album éponyme en 1989.

Elle enchaîne avec une série d’albums à succès, dont Ven Conmigo (1990), Entre a Mi Mundo (1992) et Amor Prohibido (1994). Selena transformerait ce succès en une ligne de mode extrêmement populaire et une apparition dans Don Juan DeMarco en 1995 aux côtés d’un jeune Johnny Depp.

Mais son ascension vers la renommée internationale a été interrompue lorsqu’elle a été tuée par balle en mars 1995 par le président de son fan club. Elle n’avait que 23 ans au moment de sa mort.

Voir ce post sur Instagram

25 ans après son décès, ñ célèbre la vie et l’héritage de l’éternelle reine Tex-Mex, Selena Quintanilla, avec cette couverture et ce numéro hommage qui honore sa musique et ses fans qui ne l’oublieront jamais. «Elle est éternelle.» ⁣ En mai, la célébration se poursuit pour un concert en l’honneur d’une légende! ,, – ñ ⁣ ⁣ Pour les billets, visitez Selena25.com⁣ ⁣ A 25 años de su partida, ñ celebra la vida y el legado de la eterna reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, con esta portada y edición donde le rinden tributo a su música y fanáticos que jamás la olvidarán. «Ella es eterna». ⁣ ⁣ ¡Este mes de mayo la celebración continúa para un concierto en honore a una leyenda! á, – ñ⁣ ⁣ Para boletos visite Selena25.com⁣ ⁣ @peopleenespanol # Selena25

Un post partagé par Selena (@selenaqofficial) le 9 mars 2020 à 15h29 PDT

Deux ans après la tragédie, Selena a été libérée dans les salles, avec Lopez.

Lisez le post de Jennifer Lopez sur Selena et le film inspiré de sa vie

Au milieu du 23e anniversaire de la sortie du film et du 25 de la mort de Selena, Lopez s’est rendu sur Instagram le 21 mars pour revenir sur ces moments.

Elle a posté une vidéo dans laquelle elle a dit qu’elle croyait que Dieu lui avait donné ce rôle pour qu’elle puisse s’inspirer. Lopez a également décrit le film comme l’opportunité d’une vie et a déclaré qu’il aurait toujours une place spéciale dans son cœur.

«Rejoignez-moi aujourd’hui dans #CelebratingSelena. «Je ne peux pas croire que cela fait 23 ans que ce film incroyable est sorti et 25 ans depuis son décès», a-t-elle écrit.

«Selena a été une telle inspiration pour moi et j’ai eu tellement de chance d’être choisie pour la jouer. En tant qu’artiste, ce film a vraiment été une expérience dont je me souviendrai pour le reste de ma vie », a-t-elle ajouté avant d’appeler ses fans à partager leurs souvenirs préférés du défunt chanteur et du film dans la section des commentaires.

«Selena» était la grande pause de Jennifer Lopez

Le rôle a servi de tremplin à la carrière d’actrice de Lopez, alors qu’elle a décroché des rôles dans plus de deux douzaines de films, notamment The Wedding Planner (2001), Maid In Manhattan (2002) et Hustlers (2019).

Lopez a également connu un certain succès à la télévision. Plus récemment, elle s’est inscrite à une nouvelle émission intitulée Thanks a Million, qui mettra en vedette des apparitions de collègues de renom tels que Kristen Bell et Karlie Kloss.

Quand vous regardez en arrière, c’est vraiment fou de voir combien Lopez a grandi au fil des ans.

Jennifer Lopez comme Selena | Scott Del Amo / . via .

Lire la suite: Jennifer Lopez a révélé une fois la critique la plus blessante qu’elle ait jamais reçue