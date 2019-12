Jennifer Lopez réfléchit sur sa relation tourbillonnante avec Diddy

Alors que Diddy continue de pleurer la perte de sa petite amie de longue date Kim Porter, une autre de ses relations célèbres reste un sujet de conversation. Pendant deux ans, Diddy et Jennifer Lopez étaient le «couple it» d'Hollywood et représentaient tout ce qui était fabuleux.

Diddy et Jennifer Lopez | SGranitz / WireImage

Lopez est mariée et divorcée depuis sa rupture avec Diddy et elle prévoit actuellement sa quatrième promenade dans l'allée avec Alex Rodriguez, mais cela n'empêche pas les gens de s'enquérir de sa vie passée avec Diddy. Elle a dévoilé leur relation de deux ans et comment, malgré les troubles qu'elle a engendrés, elle chérit leur temps.

Retour sur la relation de Jennifer Lopez avec Diddy

Lopez et Diddy se sont rencontrés sur le tournage d'un clip pour son premier album. Les deux ont joué ensemble dans une scène de danse et pour le rappeur, c'était le coup de foudre. Bien qu'il était en couple avec Porter à l'époque, il a admis dans son spécial Behind The Music qu'il "devait essayer des choses" avec Lopez. Ils ont commencé à sortir ensemble en 1999.

Diddy et Jennifer Lopez 1999 | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

Ils ont fait les gros titres de leur style et les fans étaient obsédés par leur union. Ils ont mis leur amour à l'honneur sur les tapis rouges et les fêtes les plus chaudes de l'industrie. Paparazzi a constamment pris des photos des deux et de leur participation à un PDA. Leur apogée en couple a été aux Grammy Awards 2001 où Lopez a bercé sa robe Versace emblématique avec un décolleté plongeant.

Les choses ont rapidement changé après que les deux ont été arrêtés en décembre 1999 à la suite d'une bagarre lors d'une fête à Manhattan. Les flics ont fondé une arme chargée dans leur voiture. Lopez a été immédiatement blanchi mais Diddy a été arrêté. Il a finalement été reconnu innocent de toutes les charges qui y étaient liées, mais les dommages à sa relation avec Lopez ont été causés.

Diddy et Jennifer Lopez | Jeff Kravitz / FilmMagic

Ils sont restés ensemble jusqu'en février 2001 environ, après des mois de spéculation, Diddy a publié une déclaration annonçant leur scission – qui a été rapportée par ABC News.

"Monsieur. Combs a confirmé que lui et son amour, Jennifer Lopez, avaient en fait rompu », a déclaré en son nom sa publiciste, Nathalie Moar. Lopez a dit plus tard à Oprah Winfrey qu'elle avait mis fin à la relation parce qu'elle savait qu'elle n'aurait jamais la vie de famille qu'elle souhaitait avec Diddy. Elle a également fait allusion à l'infidélité de sa part.

Jennifer Lopez revient sur sa relation avec Diddy

Bien que 20 ans se soient écoulés depuis la saga Diddy-Lopez, leur relation était si courante dans la culture pop que beaucoup la questionnent encore à ce sujet. Elle a parlé de leur relation dans une interview avec The Breakfast Club qui est saluée comme l'une des interviews radio les plus populaires de l'année.

Diddy et Jennifer Lopez 1999 | Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

«L'ère Puffy était juste une sorte de période folle et exacerbée dans ma vie. Vous savez, Puffy et moi avons grandi dans le Bronx », a-t-elle commencé et a expliqué quelle était l'attrait initial. «Il avait été dans le monde de la musique et avait eu tout ce succès; Je commençais et faisais mon premier album quand je l'ai rencontré. Il est devenu une sorte de mentor pour moi à ce moment-là. Nous avons eu ce genre de relation folle et tumultueuse qui s'est terminée en beauté. »

Elle dit que même si la relation avec Diddy était une montagne russe, elle ne regrette pas le temps qu'ils ont passé ensemble. En fait, elle attribue à Diddy l'aide à la transformer en l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Diddy a produit quatre de ses chansons sur son album, J. Lo.

Diddy et Jennifer Lopez 2018 | Ethan Miller / . pour Caesars Entertainment

«C'était définitivement un moment mais j'ai senti que c'était nécessaire», a-t-elle déclaré. "Il était censé être dans ma vie à ce moment-là pour m'apprendre ce que je devais savoir sur l'industrie de la musique, sur le genre d'artiste que je voulais être dans l'industrie de la musique."

Diddy est retourné dans une relation avec Porter après sa rupture avec Lopez. Il a ensuite fréquenté la chanteuse Cassie pendant une décennie avant de se séparer en 2018. Lorsque Lopez et Rodriguez se sont fiancés, Diddy a été l'une des premières célébrités à les féliciter. Lopez et Diddy se sont également rencontrés au cours des dernières années et ont échangé des plaisanteries. C’est bien de voir qu’ils sont en bons termes.