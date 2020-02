Jennifer Lopez rejoint par sa fille au Super Bowl

2020-02-03 07:30:05

Jennifer Lopez a joué avec sa fille Emme, J. Balvin et sa compatriote en tête d’affiche Shakira lors de la mi-temps du Super Bowl dimanche (02.02.20).

Jennifer Lopez a été rejoint sur scène par sa fille lors de la mi-temps du Super Bowl dimanche (02.02.20).

La superstar de 50 ans a ravi le public du stade Hard Rock de Miami avec une sélection de ses succès couvrant toute sa carrière, qu’elle a lancée au sommet d’un poteau avec une performance énergique de “ Jenny from the Block ”.

Jennifer est ensuite passée à “ Get Right ”, puis a abandonné son body en cuir noir pour un numéro en argent brillant afin de pouvoir montrer ses mouvements “ Hustlers ” sur un poteau pendant qu’elle chantait “ Waiting For Tonight ”.

Le premier invité de Jennifer de la soirée l’a ensuite rejoint sur scène, J. Balvin, et ils ont dansé ensemble sur un remix de «Love Don’t Cost a Thing», avant de passer à un mélange de «Mi Gente» et «Qué Calor », suivi de« On the Floor ».

L’artiste a été ravie d’accueillir Emme, 11 ans – qui, avec son frère jumeau Max, elle a avec son ex-mari Mark Anthony – sur la scène pour chanter ‘Let’s Get Loud’.

La paire a été rejointe par Shakira, la compagne de Jennifer, à la batterie pour la chanson et avant de quitter la scène, Emme a également donné une brève interprétation de “ Born in the USA ” de Bruce Springsteen tandis que sa mère a saisi l’occasion pour changer de costume et est revenue portant une tenue géante de drapeau portoricain à plumes.

Pour clôturer la performance, Shakira – qui avait interprété une sélection de ses propres tubes plus tôt dans le segment de 14 minutes – est restée sur scène et a rejoint Jennifer pour chanter ensemble “ Let’s Get Loud ”, avant de passer au Waka du chanteur colombien Waka (This Time for Africa », puis est revenu à« Let’s Get Loud ».

Des feux d’artifice se sont déclenchés derrière eux et ils ont partagé une étreinte alors que le spectacle historique – la première fois que deux artistes latins avaient titré la vedette du divertissement de jeu NFL – touchait à sa fin.

Les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Franciscio 31-20 pour gagner le match.

