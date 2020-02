Jennifer Lopez remercie «une équipe incroyable» pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl

2020-02-03 09:30:05

Jennifer Lopez a profité des médias sociaux pour remercier son “équipe incroyable” après qu’elle et Shakira aient titré l’émission de mi-temps du Super Bowl.

Jennifer Lopez a remercié son équipe pour le spectacle à la mi-temps du Super Bowl “le plus épique”.

La chanteuse de 50 ans – qui a ravi les fans avec sa superbe performance au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, dimanche (02.02.20) – s’est rendue sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à tous ceux qui l’ont rendu possible.

En partageant un clip de l’émission, J-Lo a tweeté: “Merci à mon incroyable équipe pour la mi-temps la plus épique que j’aurais pu imaginer.

“Je vous aime tellement #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime (sic)”

Le message de la star vient après que son fiancé Alex Rodriguez ait dirigé les messages de soutien de ses amis et collègues célébrités, et il a dansé dans la foule et a encouragé son partenaire pendant sa performance épique.

Il a écrit sur Twitter: “ÉTONNANT !! Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ! Wow, c’était tellement amusant. Je suis tellement fier de toi, Jen! (Sic)”

Jennifer a été rejointe par Shakira en tant que têtes d’affiche de l’émission de cette année, et le hitmaker “ Hips Don’t Lie ” s’est également tourné vers ses adeptes des réseaux sociaux pour remercier tout le monde de l’avoir aidée à célébrer son 43e anniversaire de la meilleure façon.

Elle a tweeté: “Le meilleur cadeau d’anniversaire a été le soutien de tous mes fans et de l’équipe la plus incroyable et travailleuse qu’un artiste puisse souhaiter.

“Nous, les Latinos, avons grimpé le Kilimandjaro et sommes entrés dans l’histoire ce soir et nous n’aurions pas pu le faire sans vous tous!”

Les performances se sont avérées populaires auprès d’autres chanteurs qui étaient montés sur scène lors du Super Bowl dans le passé, y compris la star de ‘Poker Face’ Lady Gaga, qui a rendu hommage à J-Lo et Shakira sur son propre compte Twitter.

Elle a écrit: “@JLo et @shakira et tous les invités spéciaux étaient tellement incroyables !!! Quel spectacle amusant à la mi-temps j’ai dansé et souri tout le temps.

“Ces femmes sexy puissantes !!!! À la caméra et hors tension !!!!! Je vous aime belles femmes sexy talentueuses (sic)”

Mots clés: Jennifer Lopez, Shakira

Retour au flux

.