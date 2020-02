Jennifer Lopez rend hommage aux jumeaux

2020-02-23 23:30:05

Jennifer Lopez dit que ses jumeaux “seront toujours ses bébés” alors qu’elle fête son 12e anniversaire.

La hitmaker “ On The Floor ” a rendu hommage à ses jumeaux Max et Emme en publiant un message doux pour eux sur les réseaux sociaux pour marquer leur anniversaire.

Elle a écrit: “Je sais que tu as 12 ans aujourd’hui mais tu seras toujours mes bébés … JOYEUX ANNIVERSAIRE À MES BELLES NOIX DE COCO !!! (sic)”

Et le fiancé de Jennifer, Alex Rodriguez, a également célébré l’anniversaire du jumeau en ligne.

Il a partagé sur son compte Twitter: “Joyeux anniversaire Emme & Max !!!!! Je suis tellement fier de vous deux et tellement chanceux de faire partie de votre vie. Je vous aime! (Sic)”

La chanteuse et actrice de 50 ans a précédemment avoué qu’elle voulait que ses enfants sachent que leur vie peut être “sans limite”.

Elle a dit: “Vous savez quoi? Pour moi, il s’agit de grandir chaque année … de me mettre au défi, de continuer d’évoluer de différentes manières, en tant que personne, en tant que maman, en tant qu’animatrice – tout cela. Comment puis-je étirer mon des limites, car une de mes grandes révélations de l’année est que nous sommes sans limites …

“C’est ce que je veux enseigner à ma fille, mon garçon, mes enfants et diffuser ce message. Nous n’avons pas vraiment de limites, sauf celles que nous nous imposons.”

Et l’actrice des Hustlers estime qu’il est important que sa fille sache qu’elle n’a pas besoin d’un homme, une leçon qu’elle a apprise de Ramona, son personnage dans le film.

Elle a dit: “J’aime que tu ne vois jamais Ramona avec un homme. Sauf quand elle est dans le club ou au travail. Quand tu joues certains rôles, tu te rends compte de toi-même. J’ai toujours été tellement romantique, tellement d’avoir une relation, et cette femme est tout le contraire. Et jouer ça, vivre dans ces chaussures, marcher dans ces talons très hauts, dans cette peau, m’a fait réaliser que je suis seule ici. C’est ce dont j’ai besoin d’enseigner à ma fille, cet aspect-là, que vous pouvez le faire par vous-même. Les femmes ne sont pas enseignées tout le temps. “

