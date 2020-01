Jennifer Lopez révèle son rêve de Bucketlist

Jennifer Lopez a connu une année record. Son rôle principal dans Hustlers lui a valu un buzz de récompenses, et elle a récemment été annoncée comme interprète vedette du Super Bowl Halftime Show 2020. De plus, elle s’est fiancée à la légende du basket-ball professionnel Alex Rodriguez au printemps et est probablement en train de planifier son mariage de rêve. Il semble que Lopez vive vraiment la vie au maximum. Pourtant, comme tout le monde, J-Lo rêve de jours plus simples et a récemment admis un fantasme surprenant qui semble tout le contraire de sa vie en ce moment.

L’année passionnante de Jennifer Lopez

Lopez est l’une des plus grandes stars du monde depuis près de deux décennies. Ses talents d’actrice, de chanteuse et de danseuse l’ont maintenue dans les gros titres année après année, et elle a des légions de fans dévoués partout dans le monde.

Lopez a réussi à rester pertinente lorsque de nombreuses autres petites stars se sont estompées et il semble qu’il n’y ait rien qu’elle ne puisse pas accomplir. L’année 2019 était vraiment celle de Lopez, et la superstar de cinquante ans a prouvé qu’elle était meilleure que jamais.

Son rôle en tant que cerveau de strip-teaseuse dans Hustlers était son plus populaire à ce jour, et le film a été un succès retentissant. Elle a également effectué une tournée de concerts extrêmement réussie pour célébrer son anniversaire marquant et a été un incontournable de plusieurs grands prix.

En plus de ses engagements professionnels, Lopez est une mère dévouée à ses jumeaux, Max et Emme, et entretient une relation heureuse avec son fiancé, Alex Rodriguez. Elle est vraiment la femme qui travaille le plus dur dans le monde du spectacle, et même si elle semble toujours aller de l’avant, il est raisonnable de supposer qu’elle rêve de s’éloigner de tout.

Quel est le fantasme de Jennifer Lopez?

Récemment, Lopez s’est ouverte au magazine Vanity Fair à propos de son rêve de «liste de seaux». Elle a admis qu’elle «aimerait vivre ailleurs qu’aux États-Unis, dans une petite ville en Italie ou à l’autre bout du monde, à Bali».

Lopez a peint une image descriptive de ce à quoi ressemble sa destination de rêve: «Trouvez une autre vie où c’est un peu plus simple et organique et où je peux faire du vélo, acheter du pain, le mettre dans mon panier, puis rentrer chez moi et mettre de la gelée dessus, et juste manger et peindre, ou s’asseoir dans une chaise berçante où il y avait une belle vue sur un olivier ou un chêne et je pouvais juste sentir. ”

Bien que sa vie puisse être très différente de cette image parfaite pour le moment, Lopez prend définitivement le temps de vacances exotiques à l’occasion.

Jennifer Lopez aime les escapades de luxe

Jennifer Lopez | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lopez pourrait ne pas vivre son fantasme au quotidien, mais elle apprécie certainement les belles choses de la vie.

Au cours de l’été, Lopez et Alex Rodriguez ont visité une multitude de lieux de luxe différents à travers le monde, de Miami à Monaco. Elle a également un penchant pour les yachts et a été repérée à plusieurs reprises pendant ses vacances au bord d’un immense paquebot de luxe confortable.

En ce qui concerne les indulgences plus proches de chez nous, Lopez ne lésine pas non plus. Elle aime décorer sa maison avec la bougie Santal 26 du Labo, qui coûte 75 $ la bougie.

Lopez les aimerait tellement qu’elle les commande en vrac et en achète une cinquantaine chaque mois. Bien que cela puisse sembler une indulgence majeure pour la plupart des gens, Lopez sait ce qu’elle aime et ne se retient pas d’acheter des produits de marque.

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’elle achète sa propre île en Italie après tout.