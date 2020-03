Jennifer Lopez ‘Sad’ au-dessus du snob des Oscars, parle du jeu du Super Bowl

Après tout le battage médiatique et l’accumulation, Jennifer Lopez les fans ont été stupéfaits et choqués lorsque la triple menace n’a pas été nominée pour un Oscar pour sa performance dans le film “Hustlers”, et ils n’étaient pas seuls.

Lors d’une apparition avec Oprah Winfrey à Los Angeles lors de la tournée “2020 Vision: Your Life in Focus” de cette dernière, la star du Super Bowl Halftime Show a admis qu’elle était “un peu triste” lorsque les nominations ont été publiées en janvier et que son nom ne figurait pas parmi elles.

Elle a en outre avoué qu’elle avait peut-être adhéré à toutes les distinctions et aux éloges qu’elle avait reçus de la part des critiques et des fans – comme tout le monde. L’absence de Jennifer Lopez était l’histoire principale dans presque tous les articles sur la Oscar’s snubs cette année.

“J’ai reçu tellement de bons avis – plus que jamais dans ma carrière – et il y en avait beaucoup, comme,” Elle va être nominée pour un Oscar. Ça va arriver. Si ce n’est pas le cas, vous êtes fou », a déclaré Lopez, comme le rapporte le Los Angeles Times. “Et je lis tous les articles, et je me dis:” Oh, mon Dieu. Cela pourrait-il arriver? ” Et puis ce ne fut pas le cas, et je me disais: ‘Aïe.’ C’était un peu décevant. “

Et parce que son équipe, beaucoup qui sont avec elle depuis “25, 25 ans”, selon Lopez, était également dans ce train de battage médiatique, Lopez a déclaré: “J’ai eu l’impression de laisser tomber tout le monde un peu.”

Cela a certainement suscité la réaction de la foule, et Winfrey aussi, qui lui a rapidement dit: “Mais tu ne l’as pas fait!”

Faisant écho à un sentiment familier auquel beaucoup peuvent probablement se rapporter, Lopez a expliqué que même si elle le savait intellectuellement, elle le ressentait encore en s’appropriant et en assumant une certaine responsabilité de leur déception. Ce n’est ni juste ni logique, mais c’est une réponse très naturelle, humaine et compatissante.

Mais elle s’est rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen qu’elle puisse se permettre d’avoir cette légère aigre ce qui était une année assez remarquable pour elle. “Avec le Super Bowl, avec toute cette année … une tournée à guichets fermés, en étant nominé pour tous ces prix, puis sans obtenir le prix Oscar, j’ai dû réexaminer:” Pourquoi faites-vous cela? triste pour le moment? “”, se demande-t-elle.

Et c’est aussi simple que «la validation des gens». Comme tout le monde, Lopez veut pouvoir entendre qu’elle a fait du bon travail, qu’elle fait du bon travail, de la part des gens. Et réaliser qu’elle cherchait une validation extérieure pour sa propre valeur était suffisant pour la mettre de côté.

“Je n’ai pas besoin de ça. Je suis ici, et je vais bien, et ça me suffit”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas besoin de ce prix ici pour me dire que je suis assez.”

Ailleurs dans la conversation, Winfrey a parlé avec Lopez du contrecoup qu’elle et Shakira reçu pour leur émission de mi-temps racée qui a laissé certaines personnes tellement débordées et en plus d’elles-mêmes, elles ont dû appeler la FCC pour déposer une plainte officielle.

“Avez-vous été surpris quand certaines personnes ont pensé que c’était un peu trop?” Demanda Winfrey.

“A propos de la partie sexy? Non, je ne l’étais pas. Ça ne m’a pas dérangé,” sourit Lopez. “C’était une si belle nuit, et elle a été si bien reçue, d’écouter la petite fraction de gens qui pensaient que c’était trop sexy ou essayaient de dire quelque chose de négatif – cela aurait été un péché pour moi de me concentrer sur cette.

L’émission mémorable et historique de la mi-temps a recueilli plus de 1 300 appels à plainte auprès de la FCC pour son contenu, qui comprenait des danses inspirées des “Hustlers”, de la danse du ventre, de nombreuses tenues tremblantes et des tenues étriquées.

L’anticipation pour le spectacle, cependant, a conduit le spectacle de la mi-temps à surpasser le Super Bowl lui-même au total des téléspectateurs, avec Panneau d’affichage rapportant 103 millions de téléspectateurs pour le duo latin, contre 99,9 millions qui se sont connectés pour le jeu.

