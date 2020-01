Jennifer Lopez s’engage à “ apprécier chaque instant ” de la vie

2020-01-31 01:30:05

Jennifer Lopez a juré “d’apprécier chaque instant” dans la vie après la mort de Kobe Bryant.

La chanteuse de 50 ans s’est engagée à montrer à ses proches à quel point elle les “aime” aussi souvent que possible, car on lui a rappelé à quel point la “vie était fragile” après le décès tragique de la légende de la NBA et de ses 13 ans. Gianna, une fille d’un an, parmi les neuf personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas ce week-end.

Jennifer a parlé de l’actualité lors d’une conférence de presse à Miami jeudi (30.01.20), qui s’est tenue avant le Super Bowl de dimanche (02.02.20), où Jennifer co-titrera l’émission à mi-temps aux côtés de Shakira.

Elle a dit: “Alex [Rodriguez, her fiancé] est venu vers moi avec des larmes aux yeux, et il me dit: ‘Tu ne vas pas croire ce qui s’est passé.’ Il était dévasté. Il connaissait très bien Kobe. Ils sont venus en quelque sorte ensemble, sont entrés dans le sport à peu près au même moment, et il était juste dévasté. Je connaissais Kobe et Vanessa plus en passant. Il était venu à mon dernier spectacle à Vegas – les deux – comme soirée de rendez-vous et nous avons eu une belle nuit cette nuit-là.

“Je pense que cela affecte tellement tout le monde parce que cela nous rappelle à nouveau à quel point la vie est fragile et comment nous devons apprécier chaque instant et comment nous devons aimer les gens pendant qu’ils sont ici et ne pas attendre. Et comment nous ne ‘ t obtenir l’occasion – il peut nous être enlevé si facilement. ”

Jennifer ne peut pas imaginer à quel point les nouvelles ont dû être “horribles” pour la femme de Kobe, Vanessa et leurs trois autres enfants – Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, sept mois – et dit qu’elle a “prié” pour la famille.

Le hitmaker ‘On The Floor’ – qui est la mère des jumeaux de 11 ans Emme et Max – a ajouté: “Je pense à quel point cela doit être terrible pour elle en ce moment. Je viens de prier pour que Dieu la guide à travers chaque moment parce qu’elle a trois autres bébés à s’occuper. Et juste souhaiter que le cauchemar soit fini mais ça ne va pas être. C’est la vie et nous devons continuer. Mais en même temps, cela nous affecte et cela nous affectera pour toujours.

“J’espère que nous nous souviendrons de ce moment. Nous essayons de répandre l’amour et la gentillesse et de rassembler tout le monde. Cette semaine, ce qui se passe, a un son dans le monde entier. Nous devons nous aimer, nous devons être ensemble et nous soutenir. les uns des autres. Nous ne pouvons pas être si en désaccord tout le temps. Je pense que cela fait partie de notre mission et de notre message aussi. ”

Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que le Super Bowl honorerait Kobe d’une manière ou d’une autre.

