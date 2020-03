Jennifer Lopez “ triste ” pour le snob des Oscars

2020-03-01 20:30:05

Jennifer Lopez était “triste” pour son snob des Oscars, car elle avait lu tellement d’articles qui pensaient qu’elle serait nominée pour son travail dans “Hustlers”.

L’actrice et chanteuse de 50 ans a produit et joué dans ‘Hustlers’ l’année dernière, et alors qu’elle était nominée pour un Critics ‘Choice Award, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award (SAG), elle a été snobée à ce Oscars de l’année.

Et maintenant, Jennifer a admis qu’être négligée pour une nomination était “un peu décevante”, surtout après avoir lu tant d’articles qui la désignaient comme une candidate sérieuse avant l’annonce des nominés.

Elle a avoué: “J’étais triste, j’étais un peu triste parce qu’il y avait beaucoup d’accumulation. Il y avait tellement d’articles, j’ai reçu tellement de bons avis – plus que jamais dans ma carrière – et il y avait beaucoup de ‘ Elle va être nominée pour un Oscar, ça va arriver, si ce n’est pas tu es fou.

“Je lis tous les articles qui disent:” Oh mon dieu, est-ce possible? ” Et puis ça ne l’a pas fait et je me suis dit “Aïe”, c’était un peu décevant. J’ai aussi eu l’impression que toute mon équipe – la plupart de mon équipe était avec moi depuis des années, 20, 25 ans – et je pense ils avaient beaucoup d’espoir là-dessus et ils le voulaient aussi, alors j’ai eu l’impression de laisser tomber un peu tout le monde. ”

Mais la star n’a pas laissé le camouflet la retenir, car elle savait qu’elle avait déjà accompli tellement de choses en seulement deux mois jusqu’en 2020, y compris en co-vedette de la mi-temps du Super Bowl avec Shakira.

S’adressant à Oprah Winfrey dans le cadre de la tournée 2020 Vision du magnat des médias samedi (29.02.20), elle a déclaré: “J’ai dû réexaminer comme ‘Pourquoi faites-vous cela, pourquoi êtes-vous si triste en ce moment? Vous venez de a eu l’année la plus incroyable de votre vie – vous avez juste eu la plus grande ouverture d’un film de votre carrière, vous avez juste marché sur la piste à Milan et passé un moment de mode [in her iconic Versace dress], tu fais le Super Bowl dans quelques semaines, c’est quoi?

“Et vous voulez la validation des gens. Vous voulez que les gens disent que vous avez fait du bon travail, et je me suis rendu compte:” Non, vous n’avez pas besoin de cela, vous faites cela parce que vous l’aimez. ” Je n’ai pas besoin de ce prix ici pour me dire que je suis assez. “

