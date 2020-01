Jennifer Saunders et son mari Ade Edmondson évitent les disputes

2020-01-20 15:30:05

Jennifer Saunders dit que le secret de son heureux mariage de 34 ans avec son mari Ade Edmondson est qu’ils évitent les conflits et se disputent rarement.

Les deux comédiens sont mariés depuis 34 ans et Jennifer insiste sur le fait que la chose qui les rend heureux est d’être prête et prête à faire des compromis dans leur relation.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils évitaient les conflits entre eux, elle a répondu: “Nous le faisons. Je pense que le compromis est l’une des grandes choses de la vie … oubliez-le, continuez. Ade aime le stoïcisme. C’est un grand stoïcien et lit un Je pense que c’est une chose fantastique, si vous ne pouvez pas l’affecter, passez à autre chose.

“Il y a cette idée constante que nous méritons tous quelque chose. Vous savez, ‘Oh, je mérite d’être heureux.’ Je pense qu’aucun d’entre nous ne mérite quoi que ce soit. Je pense que nous faisons notre vie et que nous la rendons heureuse ou triste, ou que des choses se produisent qui la rendent… Il y a un danger à penser que la vie vous doit. il reviendra et vous giflera au visage, toujours. ”

Jennifer et la star de “ Bottom ”, la volonté d’Ade de faire des compromis, se sont étendues à leur carrière et elles ont veillé à ce que l’une d’entre elles soit à la maison quand elles élevaient leurs trois filles – Ella, 33 ans, Beatie, 32 ans et Freya, 29 ans – quand elles étaient jeunes.

Dans une interview avec le supplément You Magazine du journal Mail On Sunday, elle a expliqué: “Nous avions une nounou. Pas un résident; nous n’avons jamais eu de résident. Mais nous avions de charmants Néo-Zélandais et une Anglaise qui viendraient si aucun de nous ne pouvait faire la course à l’école ou n’était là dans la journée. Mais pour être honnête, à cette époque, nous pouvions le gérer: si j’étais en tournée, il serait à la maison, s’il faisait un spectacle, je ‘ d être à la maison. Il y a donc eu très rarement un moment où l’un de nous n’était pas là. ”

Maintenant que leurs filles sont adultes et ont leurs propres familles et partenaires, la star d’Absolument Fabulous dit oui à toutes les opportunités de travail qui se présentent à elle, y compris le nouveau drame Netflix ‘The Stranger’ – qui a été adapté du thriller psychologique de l’auteur à succès Harlan Coben.

Jennifer, 61 ans, a déclaré: “Je pense,” Ça pourrait aussi bien aller “, si ça fait appel parce que je ne suis plus lié au calendrier ou à l’horaire de quelqu’un d’autre. Et à mesure que vous vieillissez, les choses importent moins. Peu de manèges dessus … Donc la plupart du temps je fais [work] maintenant, je le fais pour passer un bon moment et essayer quelque chose de nouveau.

“[As you get older] vous avez la confiance de dire à quelqu’un: “Non, je pense que c’est mieux.” C’est la confiance pour obtenir ce que vous voulez plutôt que le consensus. ”

