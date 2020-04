Jennifer Williams, la star des Basketball Wives, essaye de remporter le défi “Sauvage” de Megan Thee Stallion

Jennifer Williams fait de son mieux pour rester le membre de la classe «chic» de Basketball Wives. L’ancienne meilleure amie d’Evelyn Lozada et l’ex-femme de la star de la NBA à la retraite Eric Williams est surtout connue pour son sens de la mode et son amitié récurrente avec Lozada. En dehors de la série, elle est une mondaine en quelque sorte qui reste principalement en dehors des gros titres, sauf si elle aborde les rumeurs.

Jennifer Williams, star des «Basketball Wives» | Robin L Marshall / .

Beaucoup considèrent Williams comme calme et douce mais elle a montré un autre côté d’elle quand elle a posté son interprétation du défi de danse “Sauvage” de Megan Thee Stallion. Malheureusement pour elle, les fans n’étaient pas réceptifs.

Jennifer Williams tente le défi «Sauvage» de Megan Thee Stallion

Le défi “Savage” de Stallion a été lancé par une fan du rappeur qui a posté une vidéo de la chorégraphie qu’elle a créée au refrain de la chanson. Les paroles décrivent les différentes personnalités de Stallion, avec son rap, «Je suis une sauvage / chic, bougie, cliquet / impertinent, maussade, méchant / stupide, que se passe-t-il? B ** ch / Que se passe-t-il? B ** ch. “

Stallion a adoré l’innovation du fan et a invité les autres à participer, en republiant la vidéo avec la légende, “Welp laissez-moi aller apprendre ce lol #savagechallenge.” Le défi a immédiatement décollé avec l’approbation de Stallion.

De nombreuses célébrités ont participé au défi «Sauvage» de Stallion, notamment Jessica Alba, Chanel Iman, Ryan Destiny et l’ancien membre de Fifth Harmony Normani. Stallion a republié ses recréations préférées du défi sur son compte Instagram. Williams a voulu s’amuser et a publié sa propre interprétation du défi de la danse.

Williams était au bord de la piscine dans sa maison de Los Angeles. La célèbre fashionista et propriétaire de Classy Girl Wardrobe a enfilé un maillot de bain une pièce pâle, des lunettes de soleil surdimensionnées et une longue queue de cheval bouclée.

D’après la vidéo qu’elle a postée, elle n’a pas tous les mouvements de danse vers le bas mais ne l’a pas laissée l’arrêter et n’a jamais abandonné tout au long de la routine, même en souriant tout au long de la vidéo et en tirant le meilleur parti.

“Bougie #SavageChallenge quand vous avez pris trop de boissons le dimanche de Pâques”, a-t-elle légendé la vidéo, ainsi que la mise en quarantaine et le refroidissement du hashtag.

Certains fans ne sont pas impressionnés par le défi «sauvage» de Jennifer Williams

Williams est généralement la bougie réservée et certifiée de ses co-stars de Basketball Wives, les fans ont donc été choqués qu’elle soit sortie de sa coquille pour relever un défi de danse sur Internet.

«Je vis pour JEN», a écrit l’un d’eux, exprimant sa surprise.

Bien qu’elle soit fière de montrer un côté plus amusant d’elle-même, ses followers n’ont pas été impressionnés. “Félicitations, vous êtes sur le point de faire rôtir du smh”, a prévenu l’un d’eux. De là, la critique s’est poursuivie.

“Stiff”, a commenté l’un d’eux dans la vidéo de Williams.

“C’était terrible”, a écrit un autre.

“Mignon mais raide”, a commenté un autre.

“Fille arrête,” insista un autre.

“Horrible”, a écrit un autre.

“Pourquoi avez-vous même téléchargé cela”, a demandé un abonné.

“Tenez-vous à être mignon Jen”, a suggéré un autre.

“Ce n’est pas ça, a écrit un autre.

Indépendamment des critiques, la star de télé-réalité est fière de son travail et a continué la vidéo. Bon pour Jennifer!