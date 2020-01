Jenny Mollen: J’aurai un autre enfant si Jason Biggs le porte!

2020-01-28 02:30:03

Jenny Mollen a plaisanté en disant qu’elle aimerait avoir un autre enfant – mais seulement si son mari Jason Biggs pouvait tomber enceinte et porter le bébé.

L’actrice de 40 ans a subi deux grossesses difficiles avec leurs fils Sid, cinq ans, et Lazlo, deux ans, alors elle a maintenant plaisanté en disant que la seule façon pour elle de se voir avoir un troisième enfant était que son mari Jason puisse en quelque sorte porter le bébé à terme lui-même.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait d’avoir un autre enfant, elle a taquiné: “Je veux dire, si [Jason] pourrait le porter, totalement. Ou si quelqu’un pouvait me présenter un enfant de 2 ans qui me ressemblait, je prendrais un battement de cœur. ”

La star de ‘Amateur Night’ dit qu’elle “fait du bien” avec sa famille, et dit que ce serait “beaucoup” de jongler avec une troisième grossesse.

Elle a ajouté au magazine People: “Je vais bien avec deux garçons, en particulier avec [Jason] être hors de la ville en train de tirer à Los Angeles. C’est beaucoup pour lui de me demander d’être enceinte et de m’occuper de ses enfants en ce moment. ”

Les commentaires de Jenny viennent après que Jason, 41 ans, a déclaré l’année dernière qu’il aimerait avoir une petite fille.

La star d’Orange est le nouveau noir a déclaré: “Une fille serait incroyable. Nous allons vraiment dans les deux sens, parce que nous avons bien fait – nous aimons nos deux enfants et ils sont incroyables.

“Ils commencent vraiment à interagir les uns avec les autres et à jouer les uns avec les autres, sorte de commencer à devenir copains.”

Et Jason a fait écho à la plaisanterie de Jenny à propos de la «remise» d’un tout-petit plutôt que de l’accouchement, car il ne veut pas que son conjoint endure une autre grossesse difficile.

Il a ajouté: “Si vous venez de me donner une petite fille en ce moment, je me dirais:” Super, je vais la garder. ” Je m’éloignais avec ça et je me disais: “Ce n’était pas quelqu’un, non? D’accord, cool, je peux le ramener à la maison? Parfait, c’est fait.”

“Je pense que Jenny serait d’accord. Jenny n’a pas eu de grosses grossesses, donc elle n’aime pas [the] idée [of another pregnancy]. Si vous pouviez nous donner une petite fille, nous dirions: “Génial!” “

