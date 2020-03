Jensen Ackles et Jared Padalecki parlent de leurs moments préférés dans l’émission

Bientôt, la famille Supernatural dira au revoir à la série qui nous a apporté des démons sarcastiques, des anges bellicistes, des sociétés secrètes voyageant dans le temps et une paire de frères badass qui se battent et aiment dur.

Ce ne sera pas facile pour les fans ou pour l’équipe derrière Supernatural, mais au moins une fois terminé, tout le monde peut toujours le diffuser.

Pourtant, dans un esprit de camaraderie et de passion partagée pour le spectacle, nous pouvons tous nous souvenir de nos scènes, épisodes, citations ou personnages préférés. En fait, le casting de Supernatural a récemment fait cela lors d’un segment d’interview. Découvrez quels sont leurs moments préférés depuis le début de la série.

Casting «surnaturel» Misha Collins, Jensen Ackles, Jared Padalecki, Alexander Calvert | Jon Kopaloff / .

Jensen Ackles

Au cours d’une interview avec TV Guide, Ackles et ses camarades se sont assis et ont découpé certains de leurs meilleurs souvenirs – pour leurs personnages. Ackles, qui joue Dean, a cité l’épisode “Changing Channels” de la saison cinq.

Il a dit qu’il était heureux de ne pas avoir été victime du casse-noisette pour avoir obtenu la mauvaise réponse. Si vous ne vous en souvenez pas, les Winchesters étaient sur un jeu télévisé japonais et s’ils ont donné la mauvaise réponse, une manivelle de casse-noisette géante est apparue et les a frappés dans le vous-savez-quoi.

Parmi les autres faits saillants d’Ackles, Dean a tué Hitler et son personnage a fait un trio tandis qu’un Sam jaloux était assis seul dans la voiture.

Jared Padalecki

Padalecki ne pouvait pas clouer une seule chose, mais la première qu’il a mentionnée était Sam faisant les scènes de maquillage avec le démon Ruby. Comme la plupart des fans le savent, il a épousé l’actrice qui a joué Ruby, Geneviève Cortese.

De retour dans la saison trois, Sam a vraiment voulu vouloir Dean

être son frère, et pour Padalecki, qui a cliqué et inversé la tendance pour lui

et son caractère. C’est coincé avec lui.

Misha Collins

Collins a assumé le rôle de l’ange bien-aimé Castiel il y a des années, et il a partagé l’un de ses moments les plus aimés était la première entrée de Cass dans Supernatural. Des lumières étincelaient et des balles étaient absorbées dans son corps alors qu’il se dirigeait vers Dean et Bobby. C’était trop cool!

C’était un truc d’ange, mais ironiquement, l’une de ses autres faveurs est quand Cass est devenu humain. Il devait apprendre le monde sans ses pouvoirs angéliques, et cela comprenait attraper froid, manger du dentifrice et conduire.

Alexander Calvert

Maintenant un membre quelque peu détaché de l’arbre généalogique de Winchester, Calvert’s Jack est le frère Nephilim que personne ne sait comment gérer.

Bien que son personnage ait été présenté il y a quelques saisons, Calvert a déclaré que l’un de ses plus beaux souvenirs se promenait nu sur le plateau. Les fans se souviendront que c’était peu après la naissance de Jack quand il est rapidement passé de bébé à adolescent / jeune adulte.

L’autre chose que Calvert aime? Il dit que c’est la finale qui n’a pas encore été diffusée. C’est peut-être un indice subtil que Jack parviendra à la fin d’une manière ou d’une autre. Il aimait aussi tourner avec Lucifer, alias Mark Pellegrino.

N’oubliez pas que Supernatural revient à The CW le lundi 16 mars à 20 h. EST. Il s’agit du nouveau créneau horaire de la série qui se poursuivra jusqu’à la finale mémorable de l’émission en mai. Accorder.