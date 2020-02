Jeremy Irons prononce des commentaires antérieurs sur les abus sexuels, le mariage homosexuel et l’avortement

Jeremy Irons a rappelé ses commentaires controversés sur l’inconduite sexuelle, l’avortement et le mariage homosexuel.

Le lauréat d’un Oscar a profité de la conférence de presse d’ouverture du Festival international du film de Berlin jeudi pour clarifier sa position sur les questions après que la compétition annuelle a été critiquée pour avoir fait de Irons la tête du jury international, selon Date limite.

“Je voudrais, non pas en tant que président du jury, mais à titre personnel, répondre à divers commentaires que j’aurais fait dans le passé et qui ont refait surface dans certaines sections de la presse au cours des dernières semaines”, a-t-il déclaré aux journalistes.

En 2011, lors d’un entretien avec le Royaume-Uni Radio Times, Irons a dit: “Si un homme met sa main sur le bas d’une femme, n’importe quelle femme digne de ce nom peut s’en occuper.

Deux ans plus tard, il a dit Huffington Post que la légalisation du mariage homosexuel permettrait aux pères d’épouser leurs fils afin d’éviter les droits de succession. Il a également soutenu que «ce n’est pas de l’inceste entre hommes» parce que «l’inceste est là pour nous protéger de la consanguinité, mais les hommes ne se reproduisent pas».

Et en 2016, il a déclaré que l’Église catholique avait le droit d’appeler l’avortement un “péché”, selon Le gardien.

“Permettez-moi de clarifier ce matin mon point de vue sur ces sujets particuliers une fois pour toutes”, a déclaré jeudi 71 ans, comme le rapporte Deadline. “Premièrement, je soutiens sans réserve le mouvement mondial pour lutter contre l’inégalité des droits des femmes et les protéger contre le harcèlement abusif, préjudiciable et irrespectueux, à la maison et au travail.”

“Deuxièmement, j’applaudis à la législation sur le mariage homosexuel, partout où elle a été conclue, et j’espère que cette législation éclairée continuera de s’étendre dans de plus en plus de sociétés. Et troisièmement, je soutiens sans réserve le droit des femmes à l’avortement. , s’ils en décident ainsi “, a-t-il ajouté.

“J’espère que cela a mis mes commentaires passés au lit”, a conclu la star de “Reversal of Fortune”.

Kenneth Lonergan, Bérénice Bejo, Bettina Brokemper, Luca Marinella, Annemarie Jacir et Kleber Mendonça Filho rejoindront Irons au sein du jury international.

