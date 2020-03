Jeremy Renner veut une pension alimentaire pour enfants réduite

2020-03-24 11:30:08

Jeremy Renner a demandé que ses pensions alimentaires pour enfants soient réduites parce qu’il a dû suspendre beaucoup de travail en raison de la pandémie de coronavirus.

L’acteur de 49 ans a déposé des documents juridiques à Los Angeles lundi (23.03.20) demandant les 30 000 $ qu’il verse actuellement à Sonni Pacheco pour leur fille Ava de six ans, admettant qu’il est “probablement” la plupart du travail qu’il avait aligné pour cette année ne se poursuivra pas en raison d’annulations généralisées pour freiner la propagation du virus.

Jeremy a reconnu que 2020 allait toujours être moins fructueux financièrement en raison de la fin de la franchise “ Avengers ”, mais il avait d’autres emplois dans le pipeline qui ont maintenant été suspendus.

Selon TMZ, il a écrit dans ses documents: “Il est probable que la plupart des productions ne reprendront pas avant la fin de l’année. En tant que tel, les projets que j’avais précédemment alignés pour filmer cette année sont probablement annulés ou reportés. ”

Bien qu’il n’ait pas demandé de réduction spécifique, Jeremy a déclaré qu’il pensait que les “besoins raisonnables” d’Ava pour le logement, la nourriture, le transport et les vêtements devraient s’élever à environ 11 000 $ par mois.

L’acteur de «Bourne Legacy» a affirmé que son ex-femme utilise actuellement les paiements comme une «caisse noire» pour soutenir son mode de vie et mener une guerre de garde d’enfants contre lui.

Son avocat a déclaré dans les documents: “L’appétit vorace de Sonni pour l’argent de Jeremy n’a pas de fin en vue”.

Jeremy a également demandé au juge de laisser ses chefs d’entreprise avoir le contrôle exclusif sur les fonds du compte de sa fille.

En octobre dernier, Sonni a allégué que Jeremy “lui avait mis un pistolet dans la bouche et menacé de se suicider” lors d’une rage alimentée par l’alcool et la drogue.

Des documents judiciaires ont déclaré: “Jeremy a mis un pistolet dans sa bouche, a menacé de se suicider et a tiré le pistolet au plafond pendant qu’Ava dormait dans sa chambre.”

La mannequin et actrice – qui s’est séparée de l’acteur en 2014 après seulement 10 mois de mariage – a également affirmé que la star de ‘Hurt Locker’ avait dit à quelqu’un dans un club en novembre 2018 qu’il “ne pouvait plus traiter avec elle et voulait juste elle est partie “alors qu’il parlait” de tuer sa femme “.

Pendant ce temps, la nounou d’Ava l’aurait également entendu dire qu’il tuerait son ex puis lui-même.

Elle a affirmé avoir dit: “Il valait mieux qu’Ava n’ait pas de parents que d’avoir [Sonni] en tant que mère. ”

Un porte-parole de Jeremy a insisté au moment où il mettra toujours sa fille en premier.

Ils ont déclaré: “Le bien-être de sa fille Ava a toujours été et continue d’être l’objectif principal de Jeremy.

“C’est une question qui doit être tranchée par le tribunal. Il est important de noter que les dramatisations faites dans la déclaration de Sonni sont un récit unilatéral fait avec un objectif spécifique en tête.”

