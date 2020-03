Jermaine Pennant se sépare de sa femme Alice Goodwin

2020-03-06 13:30:07

Jermaine Pennant et Alice Goodwin se sont séparés après près de 10 ans de mariage.

L’ancienne star du football et le mannequin ont fait le noeud en 2014, mais la paire a mutuellement et amicalement accepté de se séparer.

Alice a admis que “finalement” ils ont tout essayé pour le faire fonctionner, mais ils ont accepté que ce n’était “pas censé être”.

Dans une déclaration publiée sur ses histoires Instagram, la beauté de 34 ans a annoncé: “Hé les gars, avant que toute spéculation ne commence, je voudrais faire savoir aux gens que Jermaine et moi ne sommes plus dans une relation.

“Nous avons passé neuf ans ensemble avec des hauts et des bas, mais finalement nous n’avons pas pu le faire fonctionner.

“Je vais toujours prendre soin de Jermaine et lui souhaiter le meilleur mais à ce stade, toutes les voies ont été explorées pour faire fonctionner le mariage et parfois les choses ne sont tout simplement pas censées être.”

“Il n’y a pas de drame, d’animosité scandaleuse ou d’amertume, juste deux personnes dont le voyage a pris fin ensemble.

“Nous avons pris cette décision mutuellement et nous attendons tous les deux avec impatience ce que nous réserve le prochain chapitre.”

Le couple a connu de nombreux hauts et bas, et en juillet, ils ont déclaré que l’émission de rencontres de la chaîne 4 “ Celebs Go Dating ” avait sauvé leur mariage.

Alice a déclaré à l’époque: “Cela nous a été très utile. Beaucoup de choses positives en sont sorties. Notre mariage a longtemps été ignoré du public. Nous voulions montrer aux gens qu’il est normal d’avoir des problèmes.”

Alors que Jermaine a ajouté: “Alice s’est beaucoup calmée. Elle a ses moments mais elle les a un peu calmés.”

Ils avaient travaillé dur sur leur mariage après avoir heurté une mauvaise passe lorsque le footballeur de 37 ans a été vu flirter avec Chloé Ayling sur ‘Celebrity Big Brother’.

Jermaine avait insisté sur le fait que c’était juste un peu de “plaisanterie” mais Alice était “totalement gênée” par ses actions et il a juré plus tard de “faire tout son possible” pour sauver son mariage.

Il a dit à BANG Showbiz à l’époque: “Eh bien, je me suis excusé pour la façon dont cela peut paraître à l’extérieur et si elle a été gênée et qu’elle est bouleversée et la famille. Alors, je me suis excusé et elle l’a accepté. Alors, ce que nous faisons maintenant , est-ce que nous allons de l’avant et continuons notre vie. La façon dont cela est sorti – ça a l’air pire que ce qu’elle était réellement à l’intérieur donc je n’ai aucune idée de ce que ça semble à l’extérieur et de ce que le jeu a provoqué, donc évidemment elle est bouleversée .

“Beaucoup de gens ont mis leur pièce de 10 pence en valeur et vous savez, ce qui a empiré. Mais c’était innocent même s’il n’avait pas l’air innocent donc, il ne s’est rien passé, c’était juste un petit flirt. Vous savez, vous êtes à la maison pendant 24 heures – comme je le répète et vous savez, la moitié des choses que vous avez vues n’étaient pas mauvaises parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. “

