Jersey Shore Alum Snooki admet qu’elle fait pipi sur un vélo Peloton

Eh bien, si Peloton est à la recherche d’un nouvel angle pour promouvoir son vélo d’appartement après toute la controverse entourant les annonces “Peloton Wife”, et qu’ils veulent une approbation de célébrité, ils n’ont pas besoin de chercher plus loin que Snooki.

Ils pourraient promouvoir à quel point ils sont faciles à nettoyer, ou à quel point le siège est absorbant? … Ouais, trop loin.

Tout en partageant son entraînement avec ses followers à travers elle Histoires Instagram, “Jersey Shore” alun Nicole “Snooki” Polizzi a fait ce qu’elle fait de mieux, surpartager. En même temps, c’est le genre de partage que de nombreuses mamans pourraient apprécier car cela normalise quelque chose de très réel.

Étiquetant sa vidéo “Giving Birth Problems”, Snooki demande: “Est-ce que d’autres mamans font pipi sur le Peloton?”

Elle continue de clarifier à quiconque n’est pas au courant, “Ce n’est pas exprès, vous êtes juste comme,” Whoa! “”

Ce n’est pas une chose aussi rare ou étrange qu’on pourrait le penser. Il n’est pas rare que les muscles qui maintiennent le contrôle de la vessie s’affaiblissent pendant l’accouchement naturel, ce qui entraîne plus de problèmes de pipi accidentel, tel qu’il est.

Bien que ce soit un phénomène plus courant avec de forts rires, des éternuements et des choses de cette nature, il est également possible de se produire lors d’un effort physique intense. Donc, d’une certaine manière, cela pourrait être considéré comme un témoignage de la difficulté avec laquelle une maman s’entraîne.

Snooki, certainement, prend ses entraînements au sérieux, comme en témoignent ses histoires, ainsi qu’une vidéo qu’elle a estimé qu’il était acceptable de partager sur sa page Instagram proprement dite.

Dans ce document, elle montre sa force et son équilibre tout en maintenant le poirier pendant une durée assez impressionnante.

De toute évidence, Snooki se concentre sur son domicile et sa santé, car elle a récemment annoncé qu’elle se retirait de la franchise qui l’a rendue célèbre pour pouvoir passer plus de temps à la maison avec ses trois enfants.

Alors que ses histoires IG continuaient, elle partageait les choix de repas les plus sains, puis embarrassait son fils en le filmant parce qu’il était “si mignon” et qu’elle ne pouvait tout simplement pas résister.

“C’était vraiment difficile, mais je devais penser à mon bonheur et où je voulais vraiment être”, a déclaré Snooki le mois dernier à “The Mel Robbins Show”, comme le rapporte Gens. “Et c’est être maman et être [with my] les enfants et non le drame et boire … et le drame. “

Eh bien, après tout, les publicités Peloton pourraient être publiées si Snooki espère éviter le drame.

