Jersey Shore Recap: Angelina dans l’eau chaude avec Fiancé pour PDA avec un autre homme

C’est une femme mariée maintenant, mais Angelina Pivarnick et son fiancé Chris ont frappé un barrage routier majeur après ses actions tout en célébrant Jenni “JWoww” Farley’s divorce.

L’épisode de jeudi de “Côte du New Jersey: vacances en famille” a continué de montrer les festivités lors d’un spectacle de dragsters dans le New Jersey, alors que JWoww marquait la fin de son mariage avec Roger Mathews avec une soirée folle en ville avec ses costars. Après que Vinny, Ronnie et Pauly aient quitté le club, c’était censé être une soirée entre filles – mais un autre homme s’est montré pour accrocher avec Angelina.

Pivarnick et le gars, nommé Mike, ont été aperçus se tenant la main alors qu’ils traversaient le club, ce qui préoccupait vraiment ses colocataires. Quand ils ont demandé pourquoi ils se tenaient, il a nié. Dans un confessionnal, Angelina a minimisé tout – dire “tenir la main avec un de mes amis pendant 10 ans n’est pas de la triche.”

Alors qu’elle continuait à jeter des boissons, Angelina a également commencé à disséquer son fiancé, l’appelant un “jerkoff” et disant “f-k cette bite.” Deena était furieuse, disant à son co-équipier, “Tu ne parles pas bien de Chris, arrête!”

Les choses se sont intensifiées alors qu’Angelina, Snooki, JWoww et Deena ont sauté dans une camionnette. Dans un confessionnal, JWoww a dit “ce n’est pas ainsi [Angelina] devrait agir “tout en étant engagé. Snooki a dit qu’Angelina n’aurait pas dû tenir la main de Mike” par respect “, avant que Pivarnick ne décide de simplement appeler Chris pour prouver qu’il n’aurait pas de problème avec ça. Il l’a fait.

Alors qu’elle était au téléphone, Snooki a crié: “Il n’arrêtait pas de te toucher et je détestais ça”, ce qui a incité Chris à dire: “Pourquoi est-il f-roi de te toucher pour commencer?” Comme si cela ne suffisait pas, Angelina a également révélé qu’elle avait raconté à ses coéquipiers que Chris avait des bandes sexuelles de ses amis – qu’il avait filmées – sur ses téléphones.

“Je suis énervé en ce moment, je ne vais pas mentir”, lui a-t-il dit, avant que la conversation ne se termine brutalement.

Aucune des femmes n’a passé une bonne matinée le lendemain, comme JWoww s’est exclamé, “Tout fait mal” quand elle est sortie du lit. Les filles, cependant, avaient toutes l’intention de faire du shopping avec Angelina, qui se battait toujours contre Chris.

Même si elle ne voulait pas être devant la caméra lorsqu’elle lui parlait, son micro reprenait leur conversation téléphonique dans la salle de bain. “Vous essayez de nous séparer”, lui dit-il. “C’était ma mauvaise pour f-king de faire sortir Mike. Je n’aurais jamais dû faire ça. Ma mauvaise”, lui a-t-elle dit.

Cela ne semblait pas faire l’affaire. Comme l’appel téléphonique a empiré, JWoww est intervenu et a sauvé la situation. En demandant à parler à Chris elle-même, elle a dit qu’il n’avait rien à craindre.

“Je sais que tu l’aimes vraiment, elle t’aime vraiment. Est-ce que l’un d’entre nous pense qu’elle a fait quelque chose avec Mike? 100% pas,” lui dit-elle. “Je comprends, je comprends pourquoi vous êtes en colère, nous le faisons tous. Je ne veux pas que vous soyez contrariés, c’est une très bonne journée pour elle, elle va faire du shopping. Elle mérite ce que vous lui donnez, un peu. Vraiment, elle ne fait rien de malicieux ici, elle n’a jamais essayé de le faire. “

Cela a semblé remettre Chris au clair et, bien qu’elle soit dans un “funk”, Angelina a quand même fait du shopping. Compte tenu de leur histoire récente, Angelina était également très heureuse de voir Jenni la soutenir.

Dans d’autres nouvelles, Vinny a recruté sa mère pour préparer The Situation un festin après la prison et s’est présenté à la maison avec une tonne de nourriture italienne alléchante. Bien qu’on lui ait dit de le laisser à la maison, elle a également amené l’oncle Nino. Mike a remercié Nino d’avoir mis un bon mot pour lui avec certains de ses codétenus, avant que l’oncle de Vinny ne s’aventure sur le territoire de TMI.

Il a demandé si Sitch avait reçu une stimulation orale alors qu’il était derrière les barreaux, avant de demander s’il en avait donné à quelqu’un d’autre. “Il n’y a eu ni don ni réception”, s’est-il exclamé. “Non, aucune pipe n’a eu lieu!”

“Jersey Shore” est diffusé le jeudi sur MTV.