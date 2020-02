Jersey Shore Recap Saison 3 Episode 14: JWoww combat presque l’homme de la crème glacée et Snooki Blacks au Strip Club

La première mi-saison de “Côte du New Jersey: vacances en famille” a été rempli de manigances ivres, un match de lutte sexuellement tendu, une bataille de rap, un appel rapproché avec un chauffeur de camion de crème glacée et une nouvelle “note”.

Le groupe a pensé Mike “La situation” Sorrentino était à un jour de sa libération, ils ont donc décidé de dormir Jenni “JWoww” Farley’s maison afin qu’ils puissent tous être ensemble pour le voir. Malheureusement, Mike a été gardé derrière les barreaux jusqu’au dernier jour de sa peine, mais ses amis ont décidé de tirer le meilleur parti de leur temps.

They FaceTimed Lauren Sorrentino et l’a invitée à jouer au bowling avec eux. Elle a accepté, et ils ont passé un bon moment – jusqu’à ce qu’ils soient presque expulsés de l’allée pour s’être jetés sur les voies.

Après quelques tours, Nicole “Snooki” Polizzi, Deena Cortese, Angelina Pivarnick, Pauly D et Vinny Guadagnino a décidé d’aller au club de strip-tease à côté. Snooki a été martelé et s’est levé sur le poteau avant de twerk sur une poubelle, tandis que Deena a crié dans le micro derrière la cabine du DJ, “Free Sitch! Don’t be a bitch!” Finalement, ils ont décidé de rentrer chez eux. (Remarque: Nicole a dit qu’elle ne se souvenait pas avoir été au club de striptease.)

Une fois à la maison, Angelina a dit qu’elle n’était pas fatiguée et a commencé à lutter (de manière ludique) avec Vinny. La bagarre a duré si longtemps que les agents de sécurité de l’émission se sont effectivement présentés! Bien sûr, personne n’a été blessé, mais Vinny a décidé de mettre fin au match en piquant sur Angelina. Pauly a regardé le tout et a dit que tout cela était le résultat d’une “tension sexuelle”.

“C’est ainsi que les habitants de Staten Island se retrouvent enceintes!” plaisanta-t-il.

Le lendemain, tout en buvant près de la piscine de Jenni, Angelina a défié Vinny à une bataille de rap, bien sûr. Ils se sont retirés dans leurs quartiers séparés pour écrire des barres dans leurs téléphones, et nous devons dire qu’ils étaient meilleurs que ce à quoi nous nous attendions! Vinny a tiré sur les nombreux engagements d’Angelina, tandis qu’Angelina a déclaré que Vinny était un ennuyeux au lit.

À la grande excitation du groupe, un camion de glaces s’est arrêté chez Jenni. Après avoir couru pour choisir leurs boissons préférées, le clan s’est précipité à l’intérieur – oubliant de payer l’homme. Mais comme Pauly l’a souligné, les chauffeurs de camions de crème glacée à Jersey sont des «gangsters», alors l’homme a tiré son camion sur l’allée de Jenni et a fait exploser sa musique aussi fort que possible.

Les filles ont rassemblé l’argent et l’ont apporté, mais il a dit qu’elles étaient courtes. “Prends ton argent,” cria Angelina, jetant l’argent dans le camion. Il était livide. “Est-ce que tu es un putain de roi?!” il a riposté. “L’un de vous ferait mieux de venir travailler!”

Lorsque Jenni a eu vent de ce qui se passait, JWoww est sorti pour jouer.

“Ce mec va se tordre à l’envers [inaudible] parce que vous avez choisi le mauvais jour f-king parce que notre ami n’était pas en prison, et ensuite vous allez vous asseoir sur mon allée f-king comme le f-king chooch que vous êtes avec votre foudroyant f- -la musique? Je suis sur le point de couper vos pneus f – king et de faire escorter les flics hors de ma propriété f – king. Ce n’est pas parce que j’ai une belle maison que j’ai été élevé ici, salope. Nous pouvons emmener cela dans la rue f-king. “

Et c’était juste dans son confessionnal.

Une fois dehors, JWoww a applaudi le visage de l’homme et lui a dit qu’il avait cinq secondes pour quitter sa propriété. Sa réponse: “F-k vous. Payez-moi.” L’homme voulait juste ses 27 $. Alors qu’Angelina sortait l’argent supplémentaire, Jenni le lui arracha de la main. Maintenant, c’était une question de principe. “Vous en faites assez!” cria-t-il aux filles.

Jenni a affirmé qu’il “faisait des prix” et l’a exhorté à “me sucer la bite” plusieurs fois. Finalement, elle lui a jeté de l’argent. “Tu veux le changement?” Il a demandé. “Non!” cria-t-elle en retour.

Au dîner ce soir-là, Angelina a dit qu’elle aimait lutter avec Vinny parce qu’elle aime le sexe brutal. Choqués, les garçons lui ont demandé plus de détails, la conduisant à révéler: «Je gifle la claque Chris! Je suis au-dessus de lui, et je me dis:« Ouais, maudit! Pshhh. ” Elle a dit qu’il l’aimait.

Angelina et Vinny ont passé tout le dîner à se regarder dans les yeux l’un de l’autre, faisant sentir aux autres qu’ils avaient brisé leur rendez-vous.

Les garçons ont plongé tôt le lendemain, mais parce que ce ne serait pas une soirée pyjama “Jersey Shore” sans une sorte de farce, ils ont laissé à Jenni – l’auteur de la “note” OG – une nouvelle note.

“Cher Jenni,” dit Pauly à haute voix alors que Vinny écrivait. “Merci pour l’hospitalité. Assurez-vous de laver les draps parce que Vinny keto pète dans son sommeil. P.S. Désolé Ronnie a bouché les toilettes. Appelez le plombier.” Ils l’ont signé: “les garçons”.

“Je ne pense pas que Jenni nous laisse jamais revenir ici”, fit remarquer Vinny. Ronnie était d’accord. “Non,” dit-il. “Définitivement pas.”

À la fin de l’épisode, les caméras ont capturé le doux appel téléphonique que Mike a fait à sa femme le jour 239 de 240 de sa peine. Elle a répondu au dernier appel qu’elle recevrait d’un détenu de l’Établissement correctionnel fédéral d’Otisville.

“Salut, les miels!” cria-t-il avec enthousiasme dans le téléphone. “Ça arrive!”

“J’attends cet appel depuis longtemps”, a répondu Lauren, qui souriait jusqu’aux oreilles.

“Je t’aime tellement,” jaillit Mike. “Nous l’avons fait, chérie.”

Le 15 janvier 2019, Sorrentino s’est rendu à l’Établissement correctionnel fédéral d’Otisville pour commencer sa peine de huit mois de prison pour évasion fiscale. Il a été libéré le 12 septembre 2019 à 8 h 10 HNE.

“Jersey Shore: vacances en famille” est diffusé les jeudis à 20 h. sur MTV.

