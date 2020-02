«Jersey Shore: vacances en famille»: récapitulatif «Seulement à Jersey»

Jersey Shore: Family Vacation a officiellement commencé une autre saison. Cela signifie que nos guidos et guidettes préférés sont de retour, y compris Jenni “JWoww” Farley, Nicole “Snooki” Polizzi, Deena Cortese, Angelina Pivarnick, Ronnie Ortiz-Magro, Pauly DelVecchio, Vinny Guadagnino, et bien sûr, Mike “The Situation” Sorrentino .

Dans les quelques clips qui ont été publiés pour la saison à venir, il semble que Family Vacation va avoir beaucoup de hauts et de bas. Voici ce qui s’est passé dans l’épisode 14 de la saison trois, “Only In Jersey”.

Côte du New Jersey: vacances en famille | MTV

Que s’est-il passé la dernière fois sur «Jersey Shore»

Auparavant sur Jersey Shore: vacances en famille, tout le monde regardait Sorrentino aller en prison pour purger sa peine d’évasion fiscale. Cortese et son mari Chris ont accueilli leur fils CJ dans le monde. Ortiz-Magro s’est rendu dans un «centre de retraite de bien-être» pour travailler sur lui-même. Et Farley a révélé qu’elle allait divorcer et qu’elle avait commencé à voir Zack «24» Carpinello. Après la fin de la saison, Polizzi a annoncé qu’elle quittait la série.

La famille a sorti «Laurens»

Après avoir pensé que Sorrentino pourrait être libéré de prison tôt, il a été révélé qu’il devrait purger sa peine à plein temps. Alors qu’il restait quelques semaines à purger sa peine, la famille de Jersey Shore a décidé d’emmener la femme de Sorrentino, Lauren Pesce, dans un bowling local afin de lui faire oublier les choses. “C’était une peine de prison pour lui, mais aussi pour elle”, a déclaré DelVecchio.

Le bowling où ils sont allés avait un club de strip-tease à côté. Après quelques tours, l’équipage a été expulsé du bowling et a décidé de s’arrêter dans le club de strip-tease. Alors que Pesce, Farley et Ortiz-Magro montaient dans les taxis pour rentrer chez eux, Guadagnino s’est exclamé: “Oh mon dieu, ce sont comme, mes collègues!”

Ce qui était à l’origine une journée pour distraire Pesce de ses inquiétudes au sujet de son mari incarcéré s’est transformé en une «Journée des boulettes de viande» pour Cortese et Polizzi. “Un strip-teaseur twerking résout la plupart des problèmes de la vie”, a déclaré Guadagnino. À la fin de la nuit, tout le monde est retourné chez JWoww pour une soirée pyjama adulte.

Bataille de rap au bord de la piscine

Bien que Sorrentino ne sorte pas de prison, tout le monde a décidé de profiter du temps passé ensemble. Pour régler leur rivalité à Staten Island, Guadagnino et Pivarnick ont ​​choisi d’avoir une bataille de rap au bord de la piscine. Le DJ Pauly D s’impose alors que le «Keto Guido» affronte le «Staten Island Queen». Le défi s’est terminé par une égalité parce que, comme l’a dit Ortiz-Magro, «ils sont tous les deux nuls».

Confrontation avec l’homme de la crème glacée

Après la bataille de rap, tout le monde a traîné chez JWoww. Finalement, un camion de crème glacée est venu rouler dans la rue, et ils ont tous couru dehors pour acheter leurs friandises préférées. Dans toute leur excitation, tout le monde a oublié de payer l’homme aux glaces. Il n’allait pas laisser l’équipage de Jersey Shore partir facilement. Au lieu de cela, il s’est arrêté dans l’allée de Farley, faisant exploser la chanson bien connue et klaxonnant, exigeant d’être payé.

Dans un énorme malentendu, Farley et Pivarnick se sont sentis irrespectueux et ont fini par exiger le départ de l’homme de la crème glacée. Après un match hurlant, Farley a finalement payé la différence. De retour à l’intérieur, Vinny a dit: “C’est pourquoi je ne mange pas de glace.”

Dîner au Teak

La dernière fois qu’ils sont allés au restaurant de sushi Teak, DelVecchio s’est disputé avec un client qui se battait. Cette fois, Pivarnick et Guadagnino ont fini par être les seuls à avoir une conversation.

Aucune sortie en famille n’est complète sans farce. Après que Pauly a plaisanté sur le fait que Pivarnick et Guadagnino étaient sur une première date réelle, le reste de la famille a séparé la table de Pivarnick et Guadagnino de la leur. Ensuite, Farley a commandé une bouteille de champagne avec des cierges magiques pour les deux tourtereaux.

Qui a écrit la note?

Ortiz-Magro, DelVecchio et Guadagnino ont eu un vol tôt le matin pour Las Vegas, alors ils ont dit au revoir à la famille après leur dîner à Teak. Pour plaisanter le lendemain matin, les gars ont laissé à Farley, Cortese et Polizzi une note rappelant celle qui avait été laissée à Sammi “Sweetheart” Giancola pendant la saison de Miami à Jersey Shore.

“Only In Jersey” s’est conclu avec Sorrentino appelant Pesce, taquinant le prochain épisode où il semble que Big Daddy Sitch va enfin sortir de prison et retrouver sa famille Jersey Shore.

Cette saison de Jersey Shore: vacances en famille, les fans peuvent s’attendre à un enterrement de vie de jeune fille à la Nouvelle-Orléans, à la fête de divorce de Farley, au mariage de Pivarnick (avec un drame fou), et peut-être à une rencontre entre DelVecchio et Farley!

