Jess Impiazzi a limité l’utilisation du téléphone après la séparation de son mari

Jess Impiazzi a expliqué comment elle avait changé ses habitudes de téléphone et de médias sociaux après sa séparation de son ex-mari Denny Solomona en 2018.

Jess Impiazzi s’est empêchée d’utiliser son téléphone “trop” après avoir rompu avec son ex-mari.

L’ancienne star de “ Ex On The Beach ” et de “ Celebrity Big Brother ” – qui s’est séparée de l’ancienne flamme Denny Solomona en 2018 après moins de deux ans de mariage – a admis que la fin de sa relation signifiait qu’elle avait réévalué beaucoup de ses habitudes de médias sociaux.

Elle a exclusivement déclaré à BANG Showbiz: “C’est comme le diable et l’ange sur votre épaule … Je pense que les gens sont très accro à leur téléphone ces jours-ci.

«Je me sentais comme ça quand j’ai quitté mon ex-mari, je savais que j’étais trop sur mon téléphone. passe ici.

“Je fixe une limite sur mon téléphone à une heure par jour sur les réseaux sociaux, et je réalise très vite à quelle vitesse je le traversais.

“Quand je me réveille le matin et que la première chose que je fais est d’aller sur Instagram, je regarde littéralement une vie que tout le monde veut que je voie.”

L’actrice de 30 ans – qui a joué dans “ The Seven ” l’année dernière et a des rôles à venir dans des rôles comme “ Ria ” et “ The Tombs ” – a également insisté sur le fait que les célébrités ont une responsabilité en ce qui concerne la maison, elles utilisent les médias sociaux.

Elle a dit: “Je pense que si vous avez une plate-forme, vous devez l’utiliser dans le bon sens. Je connais des gens qui l’utilisent simplement pour promouvoir un ventre plat ou quelque chose.

“Je comprends, je l’ai fait – j’ai supprimé tous mes médias sociaux maintenant, mais quand il est sorti pour la première fois, votre agent disait” nous avons ce à publier sur “, alors vous le feriez.

“À l’époque, j’étais jeune, je n’étais pas très conscient de ça, mais maintenant je vois – même quand je suis sur les réseaux sociaux et que je vois des choses, je me dis” Oh, je me sens gros maintenant “. suis minuscule! C’est ridicule! “

