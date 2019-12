Jessa Duggar de 'Counting On' appelle Jinger Duggar son meilleur ami dans Instagram Post

Jinger Duggar a célébré son anniversaire le 21 décembre. Comptant sur La star a eu 26 ans samedi, et son mari Jeremy Vuolo et ses parents Jim Bob et Michelle Duggar lui ont tous deux souhaité une bonne journée sur Instagram. Mais un membre de sa famille a partagé un post spécial sur sa relation avec Jinger.

Jessa Duggar appelle Jinger Duggar son meilleur ami

La sœur aînée de Jinger, Jessa Duggar, a pris le temps de partager un vœu d'anniversaire spécial avec sa petite sœur, qu'elle appelait sa meilleure amie.

"@Jingervuolo, vous êtes une belle épouse et mère, sœur et fille, compagne et amie. Ceux qui ont la chance de vous connaître ne peuvent pas imaginer la vie sans vous », a écrit Jessa.

Jessa a poursuivi en disant que Jinger était engageante, gentille et s'intéressait vraiment aux autres.

"Lorsque vous vous approchez d'un visage familier, vous êtes la première à parler et à saluer l'autre personne par son nom, en lui posant des questions pertinentes sur ce qu'elle fait et ce qui se passe dans son monde", a expliqué Jessa.

«Vous êtes un exemple divin d'une femme qui aime le Seigneur de tout son cœur, et les gens le savent par la façon dont vous répandez son amour dans le monde qui vous entoure. Je vous admire et je vous aime tellement! », A-t-elle conclu.

Jessa et Jinger ont une relation étroite

Jessa, 27 ans, et Jinger ont depuis longtemps une relation étroite. Les deux frères et sœurs ont un peu plus d'un an d'écart. Enfants, ils étaient les meilleurs amis, et ils sont apparemment restés comme des adultes.

Dans une publication Instagram de 2017 où elle souhaitait un joyeux anniversaire à Jessa, Jinger s'est décrite, elle et sa sœur, comme une équipe, même quand elles étaient petites.

«Que nous fassions équipe comme de jeunes enfants pour colorer les armoires de cuisine avec Sharpies ou que nous nous allions pour aider les autres à mesure que nous devenions plus matures, vous avez toujours été un fidèle compagnon!», A-t-elle écrit.

"Vous avez été un ami incroyable pour moi dans les jours les plus difficiles et les meilleurs", a-t-elle ajouté. Jinger a ensuite appelé Jesser son «copain de magasinage, consultant en mode, compagnon de voyage, coiffeur», avant de décrire également Jessa comme sa meilleure amie.

Jessa a présenté Jinger à son mari

Jessa Duggar, Jinger Duggar, Jill Duggar et Jana Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Jinger et Jessa sont si proches que Jessa a même présenté sa jeune sœur à son mari. Jessa et Ben avaient appris à connaître Jeremy grâce à un ami commun. Et comme toute bonne grande sœur qui regarde son frère, Jessa a immédiatement pensé que l'ancien joueur de football professionnel serait un bon match pour Jinger.

Jessa a remarqué le sens du style de Jeremy, ce qui lui a fait penser qu'il pourrait s'entendre avec sa sœur soucieuse de la mode, comme elle l'a expliqué lors d'un épisode de Comptant sur. Ses compétences en matière de matchmaking étaient parfaites, et l'amour a rapidement fleuri entre Jinger et Jeremy. Mais Jessa a admis qu'il était difficile d'accepter que la nouvelle relation de Jinger impliquerait qu'elle s'éloigne de la famille, d'abord à Laredo, au Texas, puis à Los Angeles.

"Je n'ai vraiment pas hâte au jour où Jinger s'éloignera", a déclaré Jessa dans un épisode de 2017 Comptant sur. "Mais je veux dire, je sais à quoi ça ressemble – vous ne voulez pas le reporter plus longtemps que nécessaire, donc nous sommes heureux pour elle, en quelque sorte."

Bien qu'il y ait maintenant plus de distance que jamais entre Jinger et Jessa, il semble que leur relation soit plus forte que jamais.