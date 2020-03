Jessa Duggar dit que sa fille, Ivy Jane, est un bébé «heureux» et «facile à vivre»

Jessa Duggar et Ben Seewald ont accueilli leur troisième enfant, Ivy Jane, au printemps dernier. Et ces jours-ci, la famille a été enfermée à l’intérieur comme le reste d’entre nous au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Duggar a documenté certains de ses moments passionnants avec ses trois enfants, et les fans ne peuvent s’empêcher de remarquer à quel point sa petite fille est décontractée. Duggar a récemment renversé les fèves sur ce qu’est vraiment Ivy Jane.

Jessa Duggar et sa fille, Ivy Jane | Jessa Seewald via Instagram

Duggar et Seewald ont accueilli leur première fille l’année dernière

Duggar est l’un des 19 enfants, donc les grandes familles sont encouragées

parmi elle et ses frères et sœurs. Duggar et Seewald se sont mariés en 2014, et

ils ont accueilli trois enfants au cours des cinq premières années après leur mariage. Dernier

l’hiver, Duggar a annoncé qu’elle et Seewald attendaient le bébé non. 3; la

deux étaient ravis d’apprendre qu’ils

avaient une fille après avoir eu deux garçons.

Bien qu’ils soient tellement excités, les deux ont choisi de garder le sexe de leur bébé secret du reste de la famille jusqu’à la naissance de leur fille.

Les trois enfants de Duggar semblent s’entendre si bien

Ces jours-ci, Duggar passe beaucoup de temps à la maison avec le

trois enfants. Elle est une maman à la maison qui s’occupe des petits tout en

Seewald se met au travail, elle aime donc montrer comment les enfants jouent ensemble. Et

d’après ce que les fans peuvent voir sur les réseaux sociaux, Spurgeon, Henry et Ivy Jane ont tous

rien que de l’amour les uns pour les autres.

Spurgeon et Henry jouent constamment ensemble, et Spurgeon, qui est le fils aîné de Duggar, semble plus protecteur vis-à-vis de sa petite sœur – c’est la chose la plus douce.

Duggar a déclaré qu’Ivy Jane est «facile à vivre» et «heureuse»

Duggar aime montrer des photos d’Ivy Jane, et il est clair qu’avoir une fille a eu un impact positif sur elle. Elle a commencé à publier des photos d’elle et d’Ivy – portant parfois même des tenues assorties, ce qu’elle a dit qu’elle n’était jamais du genre à faire. Duggar a récemment publié une vidéo de ses trois enfants pendant la quarantaine, et les fans ont été étonnés de voir à quel point le bébé semblait décontracté.

“Ivy semble être un bébé très facile”, a écrit un utilisateur – et Duggar a répondu en écho au commentaire. «Si facile à vivre. C’est un bébé heureux! ” Écrivit Duggar. Ivy Jane semble être facilement divertie, ce qui aide probablement – elle semblait apprécier la nappe phréatique dans une autre des vidéos de Duggar mettant en vedette les enfants.

Le couple aura probablement plus d’enfants

En ce moment, Duggar et Seewald semblent avoir leurs mains

plein de trois enfants. Mais tout bien considéré, les enfants semblent très

détendu et facilement distrait par les jeux et les jouets. Duggar a dit dans le passé

qu’elle veut adopter des enfants, ce qui pourrait

être toujours sur la table pour les deux. De plus, puisque Duggar vient d’un tel

grande famille, on s’attend à ce qu’elle ait pas mal d’enfants – elle

a déjà trois à 27. Le temps dira si (et dans quelle mesure) ces deux pourraient

décident d’agrandir leur famille.