Jessa Duggar révèle que son fils, Henry, est complètement rattrapé par son discours

Jessa Duggar et son mari, Ben Seewald, avaient informé les fans il y a quelque temps qu’ils étaient préoccupés par le discours de leur deuxième enfant en raison de son manque de mots. Le fils du couple, Henry, ne disait que quelques mots après l’âge de deux ans, ce qui a incité Duggar et Seewald à demander l’aide d’un professionnel. Mais maintenant qu’il a presque trois ans, Duggar a donné des nouvelles positives lorsqu’un fan a demandé une mise à jour.

Le fils de Jessa Duggar, Spurgeon, à droite, avait des problèmes avec son discours. | Jessa Duggar via Instagram

Duggar était scolarisé à la maison et ne fréquentait pas l’université

Les Duggars pensent l’éducation un peu différemment que la plupart

Les Américains le font. Michelle Duggar a opté

à homeschool ses enfants afin qu’elle puisse intégrer la religion dans leur

curriculum d’une manière que les écoles publiques ne feraient jamais. Puis, une fois son aîné

filles étaient assez âgées pour enseigner à leurs frères et sœurs plus jeunes, elles ont commencé à

sur l’école-maison en plus de Michelle.

Les enfants Duggar n’ont également jamais fréquenté l’université, ils n’ont donc qu’une éducation primaire. Jusqu’à présent, cependant, cela semble être une dynamique qui fonctionne pour leur famille. Et encore remarqué quand le discours de son fils semblait retardé.

Elle a fait des mises à jour périodiques sur le discours de son fils

Après que son deuxième enfant, Henry, ait eu deux ans, Duggar a commencé à

remarquez qu’il ne disait pas autant de mots qu’il aurait dû être à

ce point. Cela a incité Duggar et son mari à emmener Henry voir un discours

pathologiste, qui a noté que, même s’il était derrière, il ne semblait pas y avoir de

des problèmes majeurs avec son audition ou tout ce qui pourrait être à l’origine des problèmes.

Duggar et Seewald gardaient un œil attentif sur leur fils, et Duggar a dit qu’il était inquiétant de penser que l’apprentissage d’Henry serait affecté. En janvier, Duggar a fait une mise à jour aux fans en disant que son fils «rattrapait vraiment son retard». Maintenant que cela fait presque un an depuis leur visite, un fan a vérifié pour voir comment allait Henry.

Elle a récemment révélé que Henry est entièrement rattrapé par son discours

Lorsque Duggar a publié une photo de sa fille, Ivy Jane, disant

le mot “bébé” à neuf mois, quelqu’un a demandé une mise à jour sur le

statut – et Duggar a donné de bonnes nouvelles. “Henry est passé de pratiquement aucun mot

son 2e anniversaire, d’être rattrapé maintenant qu’il a 3 ans! Louant le Seigneur

pour cette réponse à nos prières », a écrit Duggar.

Les fans ont répondu au commentaire de Duggar, partageant leurs propres histoires au sujet de leurs enfants ayant des difficultés à parler mais qui ont finalement rattrapé leur retard. Tout le monde semblait excité pour le fils de Duggar.

Duggar a révélé dans les commentaires de cette photo que son fils, Henry, était tout rattrapé par son discours.

On ne sait pas si elle choisira de scolariser ses enfants à la maison

Bien qu’il semble que Henry fasse beaucoup mieux avec son

discours, Duggar gardera probablement un œil sur son développement en vieillissant. Et

en ce moment, il n’est pas clair si elle choisira de scolariser ses enfants à la maison ou non.

La sœur de Duggar, Jill Dillard, a récemment annoncé qu’elle s’était inscrite

son fils à la maternelle publique.

Si le fils de Duggar a besoin de plus d’attention pour son discours, il

pourrait avoir du sens pour lui d’aller à l’école publique ou privée plutôt que d’être

homeschooled. Mais Duggar n’a pas encore dit ce qu’elle ferait en termes d’éducation.