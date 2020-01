Jesse Metcalfe et Cara Santana se séparent

2020-01-22 23:30:06

Jesse Metcalfe et Cara Santana se sont séparés après plus d’une décennie ensemble et un engagement de quatre ans.

La star de ‘Desperate Housewives’ s’est séparée de son amour de longue date Cara il y a environ trois semaines, et il a depuis été vu avec une femme mystérieuse dans un bar.

Une source expliquée à E! Nouvelles de la dynamique du couple: “Cara a le cœur brisé et a complètement fermé et ne parle pas à beaucoup de gens. Cara a été complètement aveuglée par les photos de lui avec d’autres femmes. Jesse et Cara sont ensemble depuis une décennie et ont eu leur foire part des hauts et des bas. Ils ont vraiment été plusieurs fois allumés et éteints tout au long de leur relation. Récemment, ils ont atteint un point de rupture et ont eu des problèmes. Cela a été très difficile à partir de la fin de l’année dernière et surtout la dernière quelques semaines. Ils n’ont pas été très bruyants ou ouverts sur ce qu’ils traversent pendant qu’ils essaient de le résoudre, mais ils ne s’entendent tout simplement pas. Cara veut vraiment un mariage et elle sent que Jesse n’est toujours pas prêt à s’engager ou se mettre d’accord sur le moment où ils vont enfin se marier. ”

En 2016, Jesse a révélé que Cara et lui ne se marieraient pas avant la fin de 2018.

Il a dit: “Nous avons en quelque sorte fixé la date de septembre 2018. Nous fermons un lieu en ce moment. Ça va être sur la côte Est, et c’est tout ce que je peux vous dire! Je suis très attaché à la musique et je pense que nous les deux sont d’accord et sont convaincus que nous voulons simplement créer un environnement et organiser une grande fête que tout le monde aime. Nous voulons en quelque sorte le faire pour notre famille et nos amis, pour nos proches. Bien que ce soit notre grand jour, nous le voulons être un jour dont ils se souviendront aussi. Elle gère un peu tout par moi, donc si quelque chose me saute aux yeux et je me dis: “Non! Je ne veux vraiment pas ça”, alors j’arrive un peu à mettre mes deux cents. Mais pour la plupart, c’est sa fête. “

