Jesse Tyler Ferguson affirme que la fin de Modern Family crée une “ grande liberté ”

2020-03-14 11:30:06

La star de la télévision Jesse Tyler Ferguson a révélé qu’il était excité par la “grande liberté” qui accompagnait le départ de “Modern Family”.

L’acteur de 44 ans – qui joue le rôle de Mitchell Pritchett dans la sitcom à succès – a admis avoir des sentiments mitigés quant à la fin de la série.

Il a partagé: “Il y a une grande liberté qui vient de terminer une série de 11 ans de quelque chose artistiquement. Je peux faire ce que je veux faire. Mais la réalité de la situation est que nous nous aimons tous vraiment.

“Quand août arrivera et qu’il sera temps de retourner au travail après notre pause estivale, je pense que nous allons tous ressentir un vide.”

Jesse joue dans la série aux côtés de Sofia Vergara, Sarah Hyland et Ariel Winter.

Et malgré la fin de la sitcom, les acteurs sont apparemment déterminés à rester en contact fréquent les uns avec les autres.

Il a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Nous avons un texto de groupe sur lequel nous sommes tous, et nous nous connectons tous.

«Nous avons tous déjà quitté ces nouveaux emplois et ces nouvelles opportunités et les gens sont avec leurs familles, et pourtant nous voulons toujours rester très connectés les uns aux autres.

“Ça va être un groupe de personnes avec qui je suis toujours proche mais ça va juste être d’une manière différente. Je ne vais pas les voir aussi souvent.”

‘Modern Family’ a terminé le tournage en février – mais Jesse se prépare actuellement pour une deuxième vague d’adieux.

Il a expliqué: “Je pense que lorsque ce dernier épisode sera diffusé, il se déroulera d’une manière vraiment magnifique. Ce sera une finale d’une heure.

“Il y a un documentaire qui a été tourné sur la série et qui doit être diffusé pendant une heure avant. Nous allons donc donner aux fans un très bon départ.”

