Jesse Tyler Ferguson attend son premier enfant avec Justin Mikita

Jesse Tyler Ferguson va être un fier papa!

Lors de sa visite à “The Late Late Show avec James Corden“mercredi, le”Famille moderne“star, 44 ans, a ciré sur la vie dans la quarantaine avec un autre invité Charlie Hunnam – et a annoncé qu’il accueillerait un paquet de joie avec son mari Justin Mikita cet été.

“C’est quand tu deviens enfin adulte, je pense”, a commencé Jesse. “Comme, ‘je dois commencer à devenir sérieux avec les choses.'”

“En fait, c’est quelque chose que je n’ai même mentionné à personne, si nous pouvions simplement le garder entre nous trois et vous tous”, a-t-il plaisanté avec le public du studio. “Mais je m’attends à un bébé en juillet avec mon mari.”

Hôte James Corden jeta ses mains sur sa bouche de surprise alors que Charlie et le public applaudissaient.

Après que James ait demandé à l’étoile si le bébé était un garçon ou une fille, Jesse a plaisanté, “Un humain.”

“Je suis très excité, mais j’ai l’impression d’avoir 44 ans maintenant. Je me dis: ‘Lançons ce spectacle!’ Je veux dire, c’est déjà tic-tac “, a-t-il ajouté.

Jesse et Justin se sont mariés à New York en 2013 après une relation amoureuse de deux ans. Après leur premier anniversaire ensemble, Jesse a annoncé que le couple aimerait fonder une famille bientôt, et une famille plutôt nombreuse.

“Au moins huit, minimum!” il a dit Gens à l’époque. “Nous sommes très excités de fonder une famille. Nous n’avons pas de calendrier pour le moment. Quand vous devez chercher d’autres moyens, il y a un peu plus de planification qui doit y aller, alors qui sait. Quand nous commencerons le processus, il pourrait encore être une épreuve de trois ans. Nous verrons ce qui se passe! “

Tout en discutant avec James et Charlie, Jesse a également participé au tournage des derniers épisodes de “Modern Family”, la populaire sitcom ABC qui a commencé en 2009.

“C’est incroyablement triste! Quelque chose que je fais depuis 11 ans”, a déploré Jesse, ajoutant: “C’est comme de la première à la 11e année quand j’étais enfant. Cela semble être toute une vie. Maintenant, il passe par là.”

Quant à savoir comment les adieux à la distribution et à l’équipe seront gérés, Jesse a révélé qu’il pourrait être obligé de se retirer car cela pourrait être trop difficile à gérer.

“Je suis grand avec une sortie irlandaise”, a expliqué Jesse. “Je n’aime pas les longs adieux, alors peut-être que c’est ce que je ferai. Tout comme après ma dernière scène, je vais juste quitter le terrain et rentrer à la maison. J’ai l’impression que c’est la seule façon de gérer c’est vraiment émouvant. “

