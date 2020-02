Jesse Tyler Ferguson heureux du long adieu de Modern Family

2020-02-18 12:30:07

Jesse Tyler Ferguson est heureux qu’il y ait eu beaucoup de temps pour les acteurs et les fans pour s’adapter au fait que ‘Modern Family’ se termine.

Jesse Tyler Ferguson est heureux que la fin de «Modern Family» ait été un «très long et lent au revoir».

L’acteur de 44 ans – qui incarne Mitchell Pritchett dans le long spectacle – est “heureux” que le casting et les fans aient eu plus d’un an pour s’adapter au fait que le programme touche à sa fin et espère que la finale se terminera. être «digne» du temps que les gens ont investi pour regarder la série.

Interrogé sur le tournage de la dernière saison, il a répondu au magazine Parade: “C’est un très long et lent au revoir. Je suis content que nous ayons cela. Je voulais vraiment profiter de la dernière saison; non seulement pour nous, mais aussi pour nos fans.

“Nous espérons sortir sur une note qui est digne des personnes qui ont été fidèles à notre émission.”

Jesse avait initialement prévu de profiter d’une “longue pause” à la fin du programme mais s’est retrouvé plus occupé que jamais.

Il a déclaré: “Je suis en train de répéter pour la reprise à Broadway de” Take Me Out “à New York.

«J’écris également un livre de cuisine, puis je ferai peut-être une autre saison de« Extreme Makeover: Home Edition ». Je suis donc très occupé.

“J’ai toujours imaginé que lorsque ‘Modern Family’ prendrait fin, j’aurais une pause très agréable et longue, et c’est en fait exactement le contraire.”

Meanwhille, Jesse et son mari, Justin Mikita, sont apparus dans la vidéo de “You Need to Calm Down” de Taylor Swift et l’acteur a admis qu’il se sentait “honoré” d’avoir été invité à faire une apparition.

Il a dit: “En fait, je ne savais pas que la vidéo allait être ce qu’elle était. Nous avions très peu d’informations à ce sujet. Je savais qu’elle voulait moi et mon mari, Justin [Mikita], pour y apparaître en train de se marier.

“Donc je savais qu’elle allait nous mettre dans une très belle lumière, mais je ne savais pas que la vidéo entière allait être une ode à la communauté LGBTQ. Ils nous ont donné très peu d’informations. Ils l’ont gardée sous clé .

“Mais c’est une personne avec qui j’ai été amicale au cours des dernières années, et elle a été vraiment adorable avec nous. Je suis fan de sa musique, donc j’ai été honoré, en tant qu’homme de 44 ans, de pouvoir être dans une vidéo d’une jeune pop star. Je pense, quand est-ce que ça arrive? Alors que je suis encore assez jeune … prenez-le pendant que vous le pouvez. “

