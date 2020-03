Jesse Tyler Ferguson reçoit les conseils des parents des co-stars de Modern Family

2020-03-08 19:30:06

La star de “ Modern Family ” Jesse Tyler Ferguson a révélé qu’il avait reçu des conseils parentaux contradictoires de la part de la distribution de la série.

L’acteur de 44 ans – qui incarne Mitchell Pritchett dans la célèbre série télévisée – attend son premier enfant avec Justin Mikita plus tard cette année, et Jesse a révélé qu’il avait déjà reçu de nombreux conseils parentaux de ses acteurs.

S’adressant à nous hebdomadairement, Jesse a partagé: “Tout cela se contredit. Julie [Bowen] a des conseils qui contredisent Sofia [Vergara’s] qui contredit Ty [Burrell’s], vous connaissez.”

Mais selon Jesse, Ed O’Neill – qui joue Jay Pritchett dans l’émission de télévision primée – a partagé avec lui les “meilleurs” mots de sagesse jusqu’à présent.

Jesse a dit: “Il est comme, ‘Tu vas le découvrir quand il arrivera ici.” ”

Le mois dernier, pendant ce temps, Jesse a révélé qu’il devait “vraiment essayer” de devenir père.

L’acteur et son mari Justin devraient accueillir leur premier enfant au monde en juillet – et Jesse a admis que cela avait été un long “processus” pour eux d’atteindre ce stade de leur voyage.

Il a dit: “C’est plus compliqué avec un couple gay parce que vous ne pouvez pas simplement essayer. Vous devez aimer vraiment essayer. C’est un processus, et nous sommes dans le processus depuis environ un an et demi.”

Jesse – qui a fait le lien avec Justin en 2013 – avait précédemment déclaré qu’il aimerait fonder une famille avec son conjoint.

En 2017, il a déclaré: “Justin et moi sommes très heureux de devenir papas dans un avenir proche.

“Aucune annonce pour le moment, rien ne s’est passé, mais oui, nous sommes excités. Nous sommes ensemble depuis quatre ans et nous avons toujours dit:” Donnons-nous cinq ans juste pour nous marier “, et ça s’en vient, cinq ans.”

