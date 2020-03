Jesse Williams et Sarah Drew sont-ils amis dans la vraie vie?

Beaucoup de membres de la distribution de Grey’s Anatomy ont des relations qui s’étendent en dehors du spectacle. Sarah Drew et Jesse Williams ont partagé une bonne partie de leurs scènes ensemble. Les deux ont-ils maintenu leur amitié après la sortie de Drew du spectacle?

Sarah Drew et Jesse Williams sur ‘Grey’s Anatomy’ | Mitch Haaseth via .

Drew et Williams ont rejoint la série pour la première fois en même temps que April Kepner et Jackson Avery en 2009 pour la sixième saison du drame médical. Ils ont commencé à apparaître dans le cinquième épisode de la saison et ont commencé en tant que membres récurrents de la distribution.

Leurs personnages, April et Jackson, étaient en couple pendant une bonne partie du temps où ils étaient ensemble dans la série. Quand April pense qu’elle est enceinte, Jackson propose peu de temps après. Cependant, quand ils réalisent qu’elle n’est pas enceinte, ils décident de ne pas se marier avant de l’annoncer aux autres.

Ils ont alors juste une amitié, et April se fiance avec Matthew Taylor. Jackson se lève pendant le mariage et avoue son amour et ils finissent par s’enfuir. April tombe enceinte au moment où elle se rend compte qu’elle a des opinions différentes sur la façon d’élever ses enfants en matière de religion.

Dans l’utérus, le bébé reçoit un diagnostic de trouble qui indique clairement qu’il ne survivra pas longtemps après la naissance. Ils diffèrent sur ce qu’ils veulent faire, car Jackson pense que la grossesse devrait être interrompue tandis que Sarah préfère accoucher, sachant que le bébé ne vivra pas longtemps. Ils finissent par avoir le bébé à 24 semaines. Leur fils est baptisé juste après sa naissance et décède peu après.

Au cours de la saison 11, elle part pour servir dans l’armée, qui, selon elle, l’aidera à faire face à la mort de leur fils. Leur relation continue de se détériorer au cours de la saison 12 et ils divorcent officiellement. Tout cela se produit, même si April découvre qu’elle est enceinte et donne naissance à leur fille.

April finit par se remettre avec Matthew et ils se marient. Elle démissionne de l’hôpital pour travailler à plein temps et fournir des services médicaux aux sans-abri de Seattle.

Voici comment va leur amitié

Dans une interview accordée à US Weekly fin 2018, Williams a été interrogée sur son amitié avec Drew, qui venait de faire sa dernière apparition dans la série quelques mois plus tôt en mai.

“C’est mon pote”, a-t-il dit. «Nous parlons et nous voyons absolument régulièrement, joyeusement, facilement. C’est une formidable, formidable actrice qui a sorti un film maintenant. Elle l’a produit et elle y joue. C’est une personne formidable, formidable. ”

Le film auquel Williams faisait référence était le film dramatique chrétien, Invincible, qui mettait également en vedette les anciens de Grey’s Anatomy Justin Bruening et Jason George, ainsi que Tia Mowry.

Lorsqu’on lui a demandé si Drew reviendrait jamais à Grey’s Anatomy, Williams a répondu qu’il n’avait «aucune idée» mais qu’il «aimerait» si elle pouvait le faire.

“C’est la lumière de ma carrière dans la série, étant son partenaire d’acteur”, a-t-il poursuivi.

Grey’s Anatomy est diffusé le jeudi sur ABC.