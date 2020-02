Jessica Alba: Être mère m’aide à gérer mon entreprise

2020-02-24 22:30:06

Jessica Alba dit que «tenter d’être la meilleure maman» l’aide à gérer son entreprise, car les «leçons» qu’elle a apprises pendant la maternité s’appliquent également au fait d’être une femme d’affaires.

L’actrice de 38 ans est la mère d’Honor, 11 ans, Haven, huit ans, et Hayes, deux ans, et a déclaré que naviguer dans la vie en tant que parent de trois enfants l’a aidée à acquérir des compétences importantes qu’elle utilise également pour gérer avec succès sa société honnête. entreprise qu’elle a fondée en 2011.

Elle a dit: “En fait, je pense qu’être une maman et essayer d’être la meilleure maman, beaucoup de ces mêmes leçons que j’ai apprises sont ce que j’essaie d’appliquer lorsque je dirige mon entreprise. Il s’agit davantage de qui vous vous entourez. Le but que vous finissez par atteindre est formidable, vous ne pensez qu’au prochain défi que vous voulez faire et au prochain objectif que vous voulez dépasser et ce qui va arriver. Il est difficile de ne pas être totalement et complètement dépassé. ”

Jessica – qui a ses enfants avec son mari Cash Warren – a trouvé l’inspiration pour son entreprise lorsqu’elle était enceinte d’Honor, après avoir souffert d’une réaction allergique en utilisant un détergent à lessive commercialisé pour les bébés.

The Honest Company fabrique des produits «honnêtement sûrs» pour les bébés, et Jessica s’efforce de créer des «options plus saines et meilleures» pour ses consommateurs.

S’exprimant lors de la conférence Create & Cultivate Los Angeles au cours du week-end, la star de “LA’s Finest” a déclaré: “[I thought]«Je vais créer la solution en fabriquant des produits à base d’ingrédients que vous pouvez comprendre.» Nous essayons de formuler l’ingrédient le plus végétal possible en utilisant la science … Cela coûte un peu plus d’argent pour fabriquer et développer ces produits, mais je pensais que plus il y aurait de gens qui ont la possibilité d’une option plus saine et meilleure, ce qui rend abordable et accessible, alors j’espère que cela réduira le coût de ces produits. “

