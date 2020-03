Jessica Chastain accueille son deuxième enfant en secret?

2020-03-28 11:30:07

Jessica Chastain aurait accueilli un deuxième enfant en secret, après qu’elle et son mari Gian Luca Passi de Preposulo ont été aperçus avec deux enfants lors d’une promenade cette semaine.

L’actrice de 43 ans aurait eu un deuxième enfant avec son mari Gian Luca Passi de Preposulo – avec qui elle a déjà une fille de 23 mois, Giulietta – car le couple a été aperçu avec deux enfants lors d’une promenade plus tôt cette semaine.

Selon la page six, la star de “ Zero Dark Thirty ” a été vue avec son conjoint de 37 ans poussant Giulietta dans une poussette, tandis que Jessica aurait eu un autre enfant dans un porte-bébé sur sa poitrine.

Aucun des deux hommes n’a confirmé la nouvelle au moment de la rédaction du présent rapport, et il n’a pas non plus été signalé que Jessica était enceinte.

Le couple – qui a commencé à se fréquenter en 2012 et s’est marié en 2017 – est connu pour être privé de sa vie personnelle, et a accueilli Giulietta de manière tout aussi secrète en avril 2018.

Giulietta est née par une mère porteuse, et on pense donc qu’il n’y a pas eu d’annonce de grossesse pour leur deuxième enfant car elles sont trop nombreuses à être nées par une mère porteuse.

Pendant ce temps, Jessica a récemment déclaré qu’elle aime vivre une “vie tranquille” lorsqu’elle ne travaille pas et qu’elle privilégie les loisirs comme la lecture ou la créativité dans la cuisine.

Elle a déclaré: “J’aime mener une vie tranquille. J’aime rester à la maison, s’adonner à ma passion pour la cuisine, qui vient de ma mère. J’adore les plats aussi hauts toute la journée à préparer, où l’arôme remplit la maison et se sent comme une occasion.

“J’ai une cabane au bord du lac où j’aime passer du temps parce que c’est paisible et j’aime être dehors.

“Sinon, je passe beaucoup de temps à lire et à être plutôt calme.”

