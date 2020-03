Jessica dit à Austin qu’elle l’aime, mais il ne lui rend pas la pareille

Jessica Studer et Austin Hurd semblaient être le couple le plus proche de Lifetime’s Married at First Sight Saison 10 dès le début. Ils ont débuté leur lune de miel et semblaient parfaitement synchronisés sur tout, du sexe à la religion et à leur avenir commun.

Mais dans l’épisode du 25 mars de Married at First Sight, «Secrets and Lies», le couple a eu un peu de mal pour la première fois de la saison. Après leur toute première dispute – sur le programme de travail d’Austin, qui nécessitait plus de déplacements que prévu Jessica – le couple s’est assis pour une séance de conseil avec l’une des experts de l’émission, la Dre Viviana Coles.

Au cours de la session, Jessica a révélé qu’elle était déjà amoureuse d’Austin après seulement cinq semaines de mariage. Mais il n’était pas prêt à rendre entièrement ses sentiments.

Jessica Studer | MAFS Lifetime via Instagram

Jessica et Austin ont dévoilé leur premier combat

Le Dr Viviana a demandé à Austin et Jessica comment allait leur mariage. Austin a répondu que, globalement, les choses allaient bien entre eux. “Nous regardons vers un avenir, en regardant au-delà du processus, donc c’est assez excitant pour nous deux”, a-t-il déclaré.

Mais Jessica a dit que tout n’était pas du soleil et des arcs-en-ciel

leur mariage. “Je viens de découvrir qu’il va beaucoup plus voyager pour son travail

que je ne le pensais », a déclaré la star de Married at First Sight. “Et ma première

la réaction n’était pas favorable. Il peut y avoir eu des lettres majuscules dans

envoyer des SMS dans les deux sens, peut-être un mot de malédiction que j’étais comme, “Est-ce un

blague?'”

“Ce pourrait être, je suppose, notre premier combat réel”, a avoué Austin. «J’étais également en colère.»

Mais Jessica a pris la responsabilité de son rôle dans l’argument. “Je pense que j’ai commencé, car je n’aurais pas dû réagir comme je l’ai fait”, a admis le responsable des soins aux patients. Plus tard, elle a ajouté: “J’ai ce côté non filtré, et ce n’est pas quelque chose dont j’étais fier.”

Le Dr Coles a évoqué le mot «amour» lors de la séance de conseil du couple

Mais les problèmes de Jessica et Austin étaient un peu plus compliqués qu’un seul argument. Le conseiller du couple a abordé un autre sujet sensible au cours de la session. “Pensez-vous que vous craindrez qu’il vous aime moins si c’est un côté de vous que vous montrez?” Demanda le Dr Viviana à Jessica.

“Non, je ne pense pas”, a répondu le joueur de 31 ans. «J’ai vraiment

veulent qu’Austin sache qui je suis, les bons comme les mauvais. »

C’est à ce moment-là que le mot «L» est apparu à nouveau dans l’image. “Donc, je viens de jeter le mot” amour “, mais je ne sais pas ce qui se passe ici, donc désolé si j’ai outrepassé”, a déclaré le Dr Viviana. “Que se passe-t-il?”

Austin a répondu gentiment, mais plutôt sans engagement. “Nous sommes très proches les uns des autres et nous voyons tous les deux arriver à ce point”, a-t-il déclaré.

Jessica a professé son amour à Austin, mais il a dit qu’il avait besoin de plus de temps

Mais Jessica ne semblait pas être d’accord avec son mari. “Ouais,

certains d’entre nous sont peut-être déjà là », a-t-elle admis en souriant à Austin

rougit.

“Qu’est-ce que ça veut dire?” se demanda le thérapeute.

“C’est juste quelque chose que je veux devenir, c’est tout”, Austin

expliqué pourquoi il n’était pas encore prêt à professer son amour à sa femme. “Je ne

veulent mettre un horodatage sur ce mot ou quelque chose comme ça. ”

“Il semble que beaucoup d’énergie utilise ou n’utilise pas le

L mot », a sondé le Dr Viviana. “C’est comme, il y a de la tension et de la maladresse

Là.”

Semblant un peu gênée, Jessica a tenté d’échapper à la

commentaires du thérapeute. “Je veux dire, je pense que nous sommes tous les deux sur la même page”, a-t-elle dit

marmonna.

Mais le Dr Viviana a repoussé: «Il ne semble pas que vous soyez

la même page. “

Jessica a finalement admis qu’elle était amoureuse d’Austin. “Je me sens comme si j’étais à ce stade, mais je ne veux pas le dire s’il ne l’est pas”, a expliqué la star de Married at First Sight. “Parce que je ne sais pas si je me sentirais rejeté.”

La Dre Viviana s’est demandé si Jessica ne voulait pas dire qu’elle aimait

son mari parce qu’elle avait peur de se sentir exposée ou trop émotive. “Comment

à propos du mot V, «vulnérable?» », a-t-elle demandé.

“C’est probablement vrai,” admit nerveusement Jessica. “Je ressens

comme si j’étais là… Je t’aime, Austin. »

Alors qu’Austin a convenu que lui et Jessica partageaient quelque chose

spécial, il a dit qu’il n’était pas tout à fait prêt à passer à l’étape suivante. “Je veux dire, j’ai

Je n’ai jamais ressenti cela de la même façon pour quelqu’un aussi rapidement, mais pour moi de dire ce mot,

juste besoin d’un peu plus de temps. J’espère que vous comprenez cela », a-t-il déclaré à Jessica.

Jessica avait l’air déçue et blessée, mais elle a dit aux producteurs à vie qu’elle espérait qu’il lui professerait son amour à terme. “Il est frustrant qu’il ne dise pas les mots”, a-t-elle déclaré. “Je suppose qu’il va être têtu à ce sujet et prendre plus de temps pour les dire.”