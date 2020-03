Jessica Simpson a chanté l’hymne américain pour empêcher sa fille de pleurer

2020-03-12 17:30:04

La pop star Jessica Simpson a révélé qu’elle avait chanté l’hymne national américain à sa fille pour arrêter ses pleurs.

Jessica Simpson a chanté l’hymne national américain pour empêcher sa fille de pleurer.

La star de 39 ans a révélé qu’elle avait eu recours à la chanson “ The Star-Spangled Banner ” à sa fille de sept ans, Maxwell, après que les berceuses traditionnelles n’aient pas apaisé les soucis de son enfant.

Jessica – qui a aussi Ace, six ans, et Birdie, 11 mois, avec son mari Eric Johnson – a partagé sur ‘The Kelly Clarkson Show’: “Quand je lui chantais des berceuses, je me disais: ‘Ça ne va pas lui faire arrête de pleurer.’ Parce que c’est comme, ‘Quand l’arc casse, le berceau tombera, et vers le bas viendra bébé, berceau et tout?’ ”

L’animateur de l’émission a immédiatement accepté, disant: “Tout le monde meurt, oui!”

Ensuite, Jessica a répondu: “Je viens de chanter sur l’Amérique. J’ai chanté” The Star-Spangled Banner “.

“J’étais comme, ‘OK, elle pleure si fort, et j’ai quelques tuyaux et un jeu de poumons, donc je peux être plus fort qu’elle.” Donc, je voudrais simplement boucler “La bannière étoilée”. ”

Le mois dernier, Jessica a affirmé que ses enfants étaient en admiration devant le succès de ses mémoires.

La chanteuse – qui est mariée à Eric depuis 2014 – est également ravie d’avoir pu partager le succès d’Open Book avec ses enfants.

Elle a dit: “Je suis tellement fière de partager ce moment avec ma famille, avec mes enfants. Ils sont tellement excités, ils sont tellement impressionnés.” Oh, c’est ce que maman faisait lorsqu’elle dit qu’elle écrit un livre. ”

«Max était comme, ‘Tu as écrit un livre de chapitre, maman.’ C’est tellement mignon, ils sont vraiment fiers de moi. Cette fierté que mes enfants ont de moi, il n’y a pas de meilleur accomplissement. ”

Jessica a également admis avoir été surprise par l’impact de «Open Book».

La pop star a déclaré: “Je ne savais pas à quel point ce livre parlerait réellement aux gens parce que, vous savez, je ne fais que m’ouvrir sur moi-même, mes erreurs et mes choix.

“Il y a tellement de moments dans le livre qui concernent tant de personnes différentes.”

Mots clés: Jessica Simpson

Retour au flux

.