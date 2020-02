Jessica Simpson a confiance en elle aujourd’hui

2020-02-17 12:30:07

Jessica Simpson dit qu’elle a finalement “beaucoup de confiance” en la femme qu’elle est aujourd’hui.

La hitmaker “I Wanna Love You Forever” a souffert de sa propre confiance en soi pendant un certain nombre d’années et bien qu’elle ait atteint un creux historique en 2009, elle est fière de qui elle est aujourd’hui et elle est capable d’être “vulnérable et brut”.

Faisant référence aux photos d’elle lors du 24e congrès annuel de cuisson du piment du 99.9 Kiss Country en Floride en 2009, elle a partagé: “Je me suis battue dessus. Je prenais des pilules amaigrissantes et me pinçais la graisse jusqu’à ce qu’elle meurtrie. Les gens avaient l’habitude de me voir laver une voiture en bikini dans le rôle de Daisy Duke dans “The Dukes Of Hazzard”. ”

Et dans une interview accordée au magazine australien Stellar, elle a ajouté: “J’ai beaucoup confiance en la femme que je suis aujourd’hui. La personne que je présente aux gens aujourd’hui est très vulnérable et très brute, mais je peux m’en approprier.”

Pendant ce temps, la chanteuse de 39 ans a précédemment admis qu’elle était devenue accro aux pilules amaigrissantes après que le patron de son disque lui aurait dit de perdre du poids.

Jessica a affirmé avoir été informée par le président et PDG du label Tommy Mottola à l’âge de 17 ans seulement qu’elle devait perdre 15 livres pour être signée et devenir une star de la pop dans son nouveau livre “ Open Book ”.

Jessica a dit “qu’il voulait me signer” mais il aurait dit: “Tu dois perdre 15 livres.” Lorsque Jessica a remis en question sa remarque, il aurait répondu “C’est ce qu’il faut pour être Jessica Simpson.”

Juste après la réunion, Jessica – qui mesurait 5 pi 3 et pesait 118 lb à l’époque – a suivi un «régime strict».

Elle a expliqué: “J’ai immédiatement suivi un régime strict. Et j’ai commencé à prendre des pilules amaigrissantes, ce que je ferais pendant les 20 prochaines années.”

Sa relation avec son corps est devenue si mauvaise qu’elle a pris des somnifères parce qu’elle a commencé à entendre des voix.

Elle a dit: “J’ai commencé à entendre des voix quand j’étais seule la nuit, en attendant que le somnifère se déclenche” Fais plus de redressements assis, gros a **. Au moment où nous sommes arrivés à la sortie de mon deuxième album single “Irresistible”, je n’avais plus que 103 livres. Tout le monde a dit à quel point j’étais superbe, mais je ne pouvais pas en profiter parce que j’avais tellement faim. “

