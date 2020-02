Jessica Simpson a confronté son agresseur et parle également à Nick, John Mayer et papa dans de nouvelles interviews

Les fans ont tous beaucoup appris sur Jessica Simpson avec la publication de ses mémoires, “Open Book”, cette semaine – mais des bribes supplémentaires sur sa vie continuent de baisser alors qu’elle continue de faire des apparitions dans la presse pour tout dire.

En plus des histoires brutes sur ses ex, ses problèmes de pilules et d’alcool et les abus sexuels du livre lui-même, Simpson a révélé plus de détails sur tout ce qui précède dans des interviews sur “La vue,” “Dr Oz,” avec le Los Angeles Times et “SUPPLÉMENTAIRE.”

Voici ce qu’elle a divulgué d’autre, car elle prouve qu’elle est aussi un «livre ouvert» dans la vie réelle:

Abus sexuel

Dans les mémoires, Simpson a révélé qu’elle avait commencé à être maltraitée alors qu’elle n’avait que 6 ans, alors qu’elle partageait un lit avec “la fille d’un ami de la famille” qui avait juste un an de plus qu’elle. Elle a décrit avoir tenté d’empêcher sa sœur Ashlee Simpson d’être également une victime et n’a pas dit à ses parents ce qui se passait jusqu’à l’âge de 12 ans. Simpson a dit qu’ils ne restaient plus jamais chez cet ami, mais sa propre famille n’en avait plus jamais parlé. .

À cause de l’abus, Simpson a eu du mal à s’endormir, ce qui a entraîné une dépendance aux somnifères. Apparaissant dans «The View», elle a également déclaré que cela la rendait «très protectrice» envers sa fille Maxwell, qui a maintenant environ l’âge qu’elle avait lorsque les abus ont commencé.

“Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j’étais la victime et j’ai permis que cela se produise”, a-t-elle dit, alors que Whoopi Goldberg lui a dit: “Vous n’avez pas permis que cela se produise, c’est arrivé.” Simpson a ajouté qu’elle l’avait révélé dans le livre afin que les autres parents soient plus vigilants et réalisent “que cela peut arriver aux personnes les plus proches de votre vie”.

“Je pense qu’il est important de confronter l’agresseur si vous le pouvez”, a-t-elle ajouté, “parce que la beauté réside dans le pardon et c’est ainsi que nous laissons aller. C’est ainsi que nous utilisons cette douleur pour être plus forte.”

S’adressant au Times, Simpson a confirmé qu’il y a six ans, elle avait confronté son agresseur – dont elle a appris plus tard qu’il était également agressé par un garçon plus âgé à l’époque. “J’ai besoin que vous sachiez que je sais ce qui se passait … Et je suis désolée pour vos abus”, lui a-t-elle dit.

Nick Lachey

Tout au long du livre, Simpson a détaillé ses premières relations avec Nick Lachey, leur mariage et émission de téléréalité, “Newlyweds”, et pourquoi tout s’est effondré. Parmi les choses qu’elle a révélées: les deux n’ont jamais eu de contrat de mariage avant de dire «oui».

Le Dr Oz lui a demandé dans une interview diffusée jeudi si elle souhaitait avoir fait quelque chose de différent pendant le divorce. “Non, j’aurais aimé signer un contrat de mariage”, répondit-elle en riant. “C’est drôle, Nick voulait que je signe un contrat de mariage et j’étais comme tellement offensé. Nous allons être ensemble pour le reste de nos vies, nous disons nos vœux à Dieu et devant toute notre famille. et mes amis, cela ne finira jamais et nous n’avons pas signé de contrat de mariage. “

Alors que leur chute a été relatée dans l’émission de téléréalité, elle ne le blâme pas pour avoir causé leur divorce. “Tout d’un coup, nous ne nous sentions plus comme le couple de trophées, je suis une horrible menteuse, je ne pouvais pas rester dans quelque chose qui semblait destructeur”, a-t-elle déclaré. “Je devais être libre d’être moi-même et de grandir. Il avait 8 ans de plus que moi et j’avais beaucoup à apprendre pour être à l’endroit où je pouvais être une femme.”

Elle a également dit “qu’il n’y avait” plus de relation avec Lachey et a dit à “EXTRA” qu’elle avait appris “à aimer” de leur temps ensemble.

John Mayer

La relation entre les montagnes russes de Simpson et John Mayer en est également un dans lequel elle entre dans les détails dans les mémoires, expliquant comment elle se sentait toujours inadéquate autour de lui et se remettait constamment en question lors des conversations et des textes lorsqu’ils étaient ensemble. Elle a affirmé qu’il la poursuivait sans relâche, même lorsqu’elle était avec d’autres personnes, et qu’il faisait très chaud et froid avec elle tout autour.

“J’ai partagé cette relation parce que je voulais que les gens comprennent qu’il y a tellement de relations qui vous rendent insécure. Je voulais constamment être ce qu’il voulait que je sois et il voulait que je sois moi-même mais d’une certaine manière”, a-t-elle expliqué. dit sur “The View”. Elle a qualifié la relation de «très malsaine», «manipulatrice» et «douloureuse», et a dit qu’elle «avait perdu beaucoup de mon identité» pendant qu’ils étaient ensemble.

“Nous nous aimions, mais ce n’était pas un amour sain”, a-t-elle ajouté. “Il m’a aimé de rompre avec moi et d’écrire de la musique à ce sujet.”

S’exprimant avec le LA Times, elle a dit qu’elle se sentait également comme “une muse” pour lui et a qualifié la relation de “terrifiante”. Elle a également déclaré à EXTRA qu’il “m’avait appris que personne ne méritait d’être rompu à huit reprises”.

Corps Honte

Lorsque Simpson a conclu un accord avec Columbia pour la première fois, elle a déclaré que la directrice du dossier, Tommy Mottola, lui avait dit qu’elle devait perdre 15 livres, alors qu’elle pesait déjà 118 livres. Britney Spears et Christina Aguilera commencé à faire des vagues avec leurs clips et performances, Simpson a été invité à suivre.

“J’ai eu beaucoup de [body shaming] Ayant grandi dans l’industrie de la musique à l’époque et dans la culture pop dans laquelle j’étais impliquée, il s’agissait d’être une pop star et de montrer son ventre et de danser “, a-t-elle déclaré sur” The View “.” Je pensais que j’étais signé pour juste chanter, en utilisant ma voix. Tout d’un coup … j’ai dû enlever la moitié de mes vêtements et c’est comme ça que j’allais être accepté. “

“C’est à ce moment-là que les crop-tops sont arrivés et que la danse et la chorégraphie ont été déroutantes pour moi”, a-t-elle également déclaré au Times. “J’avais tellement de gens qui me poussaient à dépasser ce nombre fou de records que ces filles vendaient et je ne savais tout simplement pas comment faire.”

Elle a également dit aux co-hôtes de “The View” qu’elle était “si fière” des femmes de l’industrie pour “célébrer leur corps de chaque côté” et avoir donné à ses filles quelqu’un à “admirer”.

Son père

Dans le livre, Simpson a expliqué à quel point sa relation était devenue tendue avec son père, Joe Simpson, après le divorce de ses parents. Elle a expliqué comment elle pensait qu’il avait nui à sa carrière professionnelle, pourquoi elle l’avait licencié en tant que manager et sa réaction après l’avoir informé trois jours avant son mariage – qu’il officiait – qu’il amenait un mannequin masculin.

“Je me suis rappelé que je devais accepter mon père pour qui il était en travaillant en temps réel”, écrit-elle. Cette ligne a incité le L.A. Times à demander si son père explorait sa sexualité, ce qui a provoqué une réponse “sérieuse” de Jessica.

“Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas mon histoire à raconter.”

Son mémoire, “Open Book”, est maintenant disponible.

