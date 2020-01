Jessica Simpson a embrassé Justin Timberlake – et ce que Ryan Gosling a dû en faire

Jessica Simpson “Open Book” est rempli d’histoires très sérieuses et déchirantes de toute sa vie, mais Jimmy Kimmel ouvert à certains des tarifs les plus légers qu’il avait quand il avait le chanteur mercredi soir.

Après sa percée dans la culture pop en tant que chanteuse aux côtés de goûts de Britney Spears, Justin Timberlake et Christina Aguilera, Jessica est devenue connue pour son innocence sur le monde qui l’entoure, faisant craquer un tout nouveau groupe de fans avec sa série de téléréalité “Newlyweds” avec son mari Nick Lachey.

Elle a apporté tout ce charme et ces rires avec elle à cette conversation plus joyeuse où elle a parlé de presque atteindre le rang de talent des meurtriers sur “The Mickey Mouse Club” avec Aguilera, Spears, Timberlake et Ryan Gosling.

“Je suis allée en finale mais ils ont dit que j’avais besoin de cours de théâtre”, a expliqué Jessica, c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée dans une école de théâtre dirigée par Chuck Norris en 1992, qui précède d’environ un an son ère “Walker, Texas Ranger”.

Lorsque Jessica a commencé à parler de ce qu’elle avait appris, Jimmy a dû l’arrêter. “Je ne veux pas simplement glisser par Chuck Norris étant votre entraîneur par intérim”, a-t-il déclaré.

“Et Barney était mon partenaire par intérim”, a-t-elle déclaré. Et oui, elle faisait référence au grand dinosaure violet. Si ce n’était pas sa vie, ce serait totalement incroyable!

Pourtant, Jimmy ne pouvait pas croire que Chuck Norris avait une école de théâtre. “J’étais destinée à obtenir une Razzie”, a plaisanté Jessica, confirmant qu’elle avait vraiment appris à jouer du Chuck Norris.

Et son premier conseil pour elle a été de se frotter les sourcils parce qu’elle les bougeait trop. “Il m’a dit de canaliser mon intérieur Denzel Washington,” dit-elle.

“Il a dit à une fille de 12 ans de canaliser son intérieur Denzel Washington?” Demanda Jimmy, incrédule à chaque nouvelle révélation.

“Ouais, je veux dire, je ne savais pas qui c’était à l’époque,” rit Jessica. Elle a également déclaré que cela avait “ruiné” les films de Denzel Washington pour elle. “Tout ce que je fais, c’est surveiller ses sourcils dans chaque scène.”

Simpson a connu une modeste carrière cinématographique, mise en évidence par le rôle de co-vedette dans le remake de 2005 de “The Dukes of Hazzard”. Ses sourcils étaient sous contrôle tout le temps.

Bien qu’elle ne soit jamais arrivée au «Mickey Mouse Club», Jessica a néanmoins maintenu des relations amicales avec plusieurs de ceux qui l’ont fait, et a même révélé que les choses étaient devenues intimes avec Justin Timberlake … même si ce n’était pas du tout comme elle l’imaginait .

Cela a diminué après son divorce avec Nick Lachey et pendant que Justin était célibataire. “Il était comme chez moi et nous avons partagé un baiser nostalgique,” dit-elle doucement. Mais les choses ont alors pris une tournure étrange.

“Il a sorti son téléphone et a commencé à taper. J’étais comme, d’accord, j’espère que ce n’est pas comme une autre fille”, a déclaré Jessica. “Ai-je trop tiré la langue?”

Mais ce n’était rien de tel. En fait, c’était encore plus gênant et un peu dérangeant. “Apparemment, Ryan Gosling et lui avaient parié sur qui m’embrasserait le premier à l’âge de 12 ans. Il a donc envoyé un texto à Ryan et lui a dit qu’il avait gagné le pari”, a déclaré Jessica. “Et je me disais, oh, d’accord? Alors on ne s’embrasse plus?”

Et Jessica aurait en fait aimé que Ryan gagne ce pari, si cela ne tenait qu’à elle ou si elle l’avait su. “Ryan était celui qui, quand j’avais 12 ans, je me disais, ce gars est tellement cool. Il est du Canada; je ne sais pas où cela se trouve sur la carte, mais je pense vraiment que c’est incroyable et qu’il y a quelque chose de si mignon lui.”

Alors que la plupart des révélations explosives du livre de Jessica ont été incroyablement sérieuses et dans certains cas troublantes et tragiques, elle a partagé avec Kimmel que le livre peut aller de faire pleurer les lecteurs à les faire rire à haute voix avec des histoires comme celles qu’elle a partagé avec lui.

Vous pouvez consulter quelques-unes des histoires les plus sérieuses de “Open Book” ci-dessous:

