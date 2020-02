Jessica Simpson a été victime d’intimidation après avoir divulgué des abus sexuels à une amie qui l’a retournée contre elle

Tandis que Jessica Simpson n’a pas révélé au public qu’elle avait survécu à un abus sexuel jusqu’à ce que son nouveau mémoire, “Open Book”, le révèle à un ami du secondaire, un ami qui, selon elle, a ensuite armé l’information.

Apparaissant sur “Dr Oz” Jeudi, la chanteuse a parlé de son passé douloureux, de la façon dont elle protégerait sa sœur Ashlee Simpson et d’autres amis contre les abus eux-mêmes et les brimades qu’elle a rencontrées après avoir confié à une autre fille ce qui s’était passé.

Comme elle l’a détaillé dans son livre, Simpson a dit au Dr Oz qu’elle avait été maltraitée par la fille d’un ami de la famille depuis qu’elle avait environ 5 ou 6 ans jusqu’à ses 12 ans. La fille avait un an de plus qu’elle à l’époque et Simpson plus tard a appris qu’elle était également agressée par un garçon plus âgé.

“Ce serait dans mon sommeil, donc j’ai beaucoup de cette peur d’aller dormir parce que, enfant, j’ai développé ces terribles choses protectrices”, a-t-elle déclaré au Dr Oz. «Je ne voulais pas blesser sa famille, elle était également maltraitée. J’avais de la compassion pour elle, je ne voulais pas révéler le secret, mais à un très jeune âge, je ressentais des choses sexuelles qu’aucun enfant ne devrait ressentir. . “

“J’avais raconté l’histoire à une de mes meilleures amies et toute l’école a dit que j’étais lesbienne”, a déclaré Simpson, qui a noté dans son livre que cela s’était produit alors qu’elle était en huitième. “A cette époque, je ne savais même pas ce que cela signifiait. J’étais la pom-pom girl en chef et j’ai abandonné. Je ne serai plus jamais une pom-pom girl parce que ces filles sont allées dans l’autre équipe et leur ont dit et tout le monde a commencé à chanter ‘Lesbian “et je suis sorti.”

“J’ai vécu beaucoup d’intimidation et je l’ai traitée avec grâce parce que je l’avais déjà fait quand j’étais enfant”, a-t-elle ajouté. “J’ai prié pour toutes les personnes qui disaient des choses méchantes, parce que je voulais que Dieu mette de l’amour dans leur cœur.”

Dans son livre, Simpson a déclaré que la fille avait utilisé son secret contre elle après qu’un garçon qui l’intéressait ait plutôt aimé Jessica. Ce camarade de classe n’a pas partagé le secret, cependant, mais a dit à tout le monde que Simpson avait essayé de l’agresser lors d’une soirée pyjama. “Cela a déclenché une réaction en chaîne où trois autres filles – et je me souviens aussi de leurs noms – ont ensuite affirmé que je leur avais fait la même chose”, a-t-elle écrit. “Je n’avais même jamais été seul avec certains d’entre eux, encore moins chez eux.”

Elle a également affirmé que quelqu’un avait écrit les mots “DIE BITCH” dans leur maison. Simpson a dit qu’elle est finalement retournée à l’école, où les filles ont fini par se nettoyer et se sont excusées auprès d’elle.

Quant à son agresseur, Jessica a déclaré qu’elle l’avait confrontée à elle et à sa mère plus tard dans la vie. “Il y a tellement de pardon”, a-t-elle dit au Dr Oz. «J’ai confronté la maman de cette fille, j’ai confronté cette fille, j’ai dit: ‘Je te comprends et je veux que tu saches que je sais ce qui se passait, je sais que tu as du mal, j’espère qu’un jour tu pourras guérir.’ “

Simpson a déclaré que l’autre fille n’avait pas dit grand-chose, à part dire qu’elle avait “beaucoup de choses à faire”.

Son livre révélateur, “Open Book”, est maintenant disponible. Voir plus de couverture TooFab ci-dessous.