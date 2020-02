Jessica Simpson a eu une liaison émotionnelle avec Johnny Knoxville

Jessica Simpson dit-elle et Johnny Knoxville n’a jamais obtenu physique lors du tournage de “The Dukes of Hazzard” ensemble, mais a eu une histoire émotionnelle alors qu’ils étaient tous deux mariés à d’autres personnes.

Dans son nouveau mémoire, “Open Book”, Simpson a parlé de sa relation avec Knoxville tout en discutant de la fin de son mariage avec Nick Lachey. Au moment où elle a filmé la comédie, elle et Nick avaient déjà de sérieux problèmes – et ont commencé à flirter avec Knoxville sur le plateau.

“Soupir, Johnny. Le garçon du Tennessee, comme je l’ai codé dans mon journal”, écrit-elle dans le livre. “Tout d’abord, nous étions tous les deux mariés, donc ça n’allait pas devenir physique. Mais pour moi, une affaire émotionnelle était pire qu’une affaire physique.”

“C’est drôle, je sais, parce que j’avais mis un tel accent sur le sexe en ne l’ayant pas avant le mariage”, a poursuivi Simpson. “Après avoir eu des relations sexuelles, j’ai compris que c’était la partie émotionnelle qui importait. Et Johnny et moi avons eu cela, ce qui semblait beaucoup plus une trahison pour mon mariage que des relations sexuelles.”

Selon Simpson, ils pouvaient se parler pendant des heures et elle aimait son “mélange d’adrénaline et d’intelligence”.

“Je pouvais partager les pensées authentiques les plus profondes avec lui, et il n’a pas levé les yeux au ciel”, a-t-elle ajouté. “Il aimait vraiment que je sois intelligent et embrassais mes vulnérabilités. Il ne s’est pas moqué de moi, il a ri avec moi. Il a cru en moi et m’a donné l’impression que je pouvais faire n’importe quoi.”

Elle a noté que Lachey, à l’époque, ne lui faisait pas ressentir la même chose. “Nous étions ouverts sur les défis de nos mariages et pourquoi nous pensions que nous devions honorer ces vœux en respectant le mariage”, a ajouté Simpson.

Alors que BFF CaCee Cobb de Simpson lui a dit que ce qu’elle faisait était irrespectueux envers Nick, Simpson et Knoxville ont continué leur flirt. Jessica a déclaré que Nick était “méfiant” à propos de ce qu’elle faisait à Baton Rouge, où ils filmaient, et l’a finalement rejoint là-bas.

Une fois le tournage terminé, les deux costarières sont restées en contact par e-mail. “Nous avons écrit ces lettres d’amour fleuries dans les deux sens, souvent la nuit avec Nick évanoui dans le lit à côté de moi”, a-t-elle révélé. “Nous avons parlé de musique et j’écoutais les chansons de Johnny Cash qu’il a suggérées juste pour me sentir comme si nous étions toujours ensemble.”

Dire qu’ils étaient comme des «copains de prison» séparés par «nos conjoints respectifs», Jessica effacerait les messages de peur que son mari ne les voie. Elle a finalement supprimé le numéro de Knoxville de son téléphone, mais ils sont toujours restés en contact par e-mail.

“J’ai commencé à réaliser que le contact avec lui était une dépendance, et je ferais ces grandes déclarations qui, à chaque fois, étaient la dernière”, a-t-elle écrit. “J’étais reconnaissant qu’il ait élargi ma vision du monde et m’ait fait apprécier tant de choses sur la culture, mais je devais partir. Ce n’était pas un jeu.”

Après qu’elle et Nick se soient séparés en 2005, Simpson a affirmé que Knoxville lui avait envoyé un texto lui demandant comment elle s’était éloignée de son mariage. “Il suffit de le faire”, lui dit-elle. Alors que Knoxville et son épouse Melanie Lynn Clapp se sont séparés en 2018, Simpson a déclaré “qu’il était trop tard pour nous”.

TooFab a contacté Johnny Knoxville pour commenter.

“Open Book” est maintenant disponible.