Jessica Simpson a passé neuf jours à l’hôpital après des complications au niveau du ventre

Jessica Simpson vient d’ouvrir une procédure de chirurgie plastique qui l’a amenée à l’hôpital pendant neuf jours après de graves complications.

La chanteuse a fait la révélation dans son nouveau mémoire, “Open Book”, expliquant que son médecin avait en fait essayé de lui dissuader de passer sous le couteau parce qu’il craignait pour sa vie.

Dans le livre, Simpson a expliqué qu’elle voulait au départ juste une partie du ventre, mais cela n’avait rien à voir avec la perte de poids – car elle pesait 107 livres à l’époque. “Je voulais me débarrasser des vergetures et de la peau lâche laissée par mes grossesses consécutives”, a-t-elle expliqué, après avoir donné naissance à son fils Ace et à sa fille Maxwell.

“J’avais tellement honte de mon corps à ce stade que je ne laisserais pas Eric me voir sans un T-shirt blanc”, a-t-elle expliqué. “J’ai couché avec et j’ai même pris une douche. Je ne pouvais pas supporter de me regarder.”

Alors qu’elle a dit qu’elle n’était “pas assez forte” pour être fière que son corps ait créé la vie, elle espère que les lecteurs le feront. “Cela a touché toutes mes insécurités”, a-t-elle dit, “et je n’ai pas pu y faire face.”

Pendant ses vacances, elle a reçu un appel de son médecin, qui lui a dit qu’il ne pouvait pas approuver l’opération, même si le chirurgien plasticien l’avait fait. “Je regarde votre taux de foie. Vous pourriez mourir”, lui dit-il. À l’époque, elle buvait beaucoup et dépendait à la fois des stimulants et d’Ambien.

“Je me tuais avec toutes les boissons et les pilules”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle et son mari Eric Johnson étaient “dans le déni” de leur consommation d’alcool après avoir entendu la nouvelle. Au lieu de tenir compte de l’avertissement du médecin, ils s’enivrèrent tous les deux, Eric lui disant – devant leurs amis – qu’elle “ne devrait pas être si égoïste” pour risquer sa vie.

Elle a continué à ignorer les ordres de son médecin et a eu le pli partiel du ventre, mais n’a toujours pas aimé la façon dont elle s’occupait. “J’avais encore une peau lâche qui pendait sur mon pantalon”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle avait un ventre plein deux mois plus tard.

“Cette opération était plus complexe. Il y avait le sentiment que quelque chose allait mal se passer dès le départ, même si j’avais arrêté de boire pour me préparer”, a-t-elle expliqué. «Ça ne s’est pas bien passé. J’ai eu une infection – une colite – et je vomissais tellement que je pensais que j’allais casser mes sutures. Ma mère et Eric étaient tellement inquiets. pendant neuf jours. “

Simpson a déclaré que les complications étaient difficiles pour son mari, qui l’aimait de n’importe quelle taille et pensait “qu’il aurait dû me dissuader de subir l’opération”.

“Je peux vous dire que la chirurgie plastique ne guérit pas ce qu’il y a à l’intérieur”, a-t-elle ajouté. “Vraiment, c’est à propos de ce que tu ressens émotionnellement, et j’étais toujours aussi dur avec moi-même une fois que ces points étaient sortis. J’avais encore du travail à faire.”

La chanteuse est sobre depuis 2017. Ses mémoires, “Open Book”, sont maintenant disponibles.