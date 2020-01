Jessica Simpson a pris des pilules amaigrissantes pendant 20 ans après que Tommy Mottola lui a dit de perdre 15 livres

En 1997, Jessica Simpson s’est envolé pour New York avec l’espoir de transformer son succès avec les concours de chant locaux en une carrière musicale à part entière.

Comme l’explique la magnat de la mode, maintenant âgée de 38 ans, épouse et mère de trois enfants dans son prochain mémoire, “Open Book”, elle a chanté “Amazing Grace” pour le président-directeur général de Sony Music Entertainment, parent du label Columbia. , Tommy Mottola. C’était son 17e anniversaire.

“Il voulait me signer”, écrit Simpson dans un extrait des mémoires, qui a été publié dans le numéro de février 2020 de PEOPLE. “Et puis il a dit:” Tu dois perdre quinze livres. “”

“Quoi?” se souvient-elle avoir dit. “J’avais cinq pieds trois pouces et pesais 118 pieds.” Mais Jessica prétend que Tommy lui a expliqué: “C’est ce qu’il faudra pour être Jessica Simpson.”

Après cela, l’aspirante pop star “a immédiatement suivi un régime strict et a commencé à prendre des pilules amaigrissantes, ce que je ferais pendant les vingt prochaines années”. Et avec la perte de poids, l’étiquette l’a exhortée à “montrer plus de peau”.

“J’ai commencé à entendre des voix quand j’étais seule la nuit, en attendant que le somnifère se déclenche:” Faites plus de redressements assis, gros cul “”, se souvient-elle. “Au moment où nous sommes arrivés à la sortie du premier single de mon deuxième album, ‘Irresistible’, j’étais tombé à 103 livres. Tout le monde a continué à dire à quel point j’avais l’air magnifique, mais je ne pouvais pas en profiter parce que j’avais tellement faim. “

Tout en faisant face à des problèmes d’image corporelle, la pop star s’est retrouvée à masquer la douleur de abus sexuel durant l’enfance en buvant de l’alcool et en prenant des pilules.

Les relations de Simpson avec Nick Lachey, John Mayer et Tony Romo sont également discutés dans le livre. Elle est actuellement mariée à un joueur à la retraite de la NFL Eric Johnson, qui, selon elle, “a cessé de boire la seconde où je l’ai fait”

TooFab a contacté les représentants de Tommy Mottola à la recherche de commentaires.

“Open Book” sort le 4 février.

