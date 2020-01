Jessica Simpson confrontée à l’agresseur

Jessica Simpson “avait besoin” de confronter son agresseur d’enfance après qu’elle soit devenue sobre.

Jessica Simpson “avait besoin” de confronter son agresseur d’enfance.

La star de 39 ans a sincèrement révélé dans son nouveau livre “ Open Book ” qu’elle avait été maltraitée par la fille d’un ami de la famille entre six et 12 ans et après être devenue sobre en 2017 à la suite d’une dépendance à l’alcool et aux pilules, elle l’a senti. était important de leur parler de leur comportement présumé.

Elle a dit: “Je devais affronter mon agresseur. C’était extrêmement douloureux et l’est toujours. C’est toujours choquant. Cette petite fille en moi qui veut faire la bonne chose, ne sachant pas se défendre et ne pas savoir comment l’arrêter . ”

Jessica croit que la violence a fait d’elle la personne qu’elle est maintenant et a admis qu’elle avait “honte” parce qu’elle était convaincue qu’elle avait “permis” que cela se produise.

Elle a confié au magazine People: “Je me sentais comme une grande partie de qui je suis, le caractère de qui je suis, a été construit à travers les épreuves et la douleur des abus.

“J’ai permis que cela se produise, alors j’ai senti que j’étais autant l’agresseur que les abusés. J’ai donc été très honteux pendant cette période, de 6 à 12 ans.”

Jessica – qui a des enfants Maxwell, sept, Ace, six et 10 mois Birdie avec son mari Eric Johnson – souhaite qu’elle ait parlé plus tôt mais espère que son honnêteté pourra aider les autres maintenant.

Elle a déclaré: “J’aurais aimé avoir parlé plus tôt, mais je suis heureuse de pouvoir le faire maintenant.

“En tant que mère, c’est pourquoi je voulais en parler aux gens – que ce n’est pas de ta faute.”

Dans son livre, la beauté blonde se souvient avoir finalement parlé à ses parents de la violence quand elle avait 12 ans et qu’ils étaient dans une voiture, incitant sa mère Tina à gifler son père Joe et à dire qu’elle savait que “quelque chose se passait”, mais ils n’en ont jamais discuté encore.

Mais Jessica a insisté sur le fait que ce n’était pas la faute de ses parents et ils ont pris des mesures pour ne pas la mettre à nouveau en danger, même si c’était un sujet tacite.

Elle a dit: “Normalement, j’aurais enduit de bonbons, et je ne l’ai pas fait. Ils ont compris pourquoi je devais l’avoir dans le livre.

«Je sais qu’en tant que parents, ils voulaient me protéger de tout dans le monde. J’étais une fille de prédicateur et j’étais tellement protégée – et je ne l’étais pas non plus.

“C’est difficile pour un parent d’entendre ça – mais ce n’était pas non plus de sa faute. C’était bon de le dire à voix haute et ça ne s’est plus jamais reproduit.”

“A partir de ce moment-là, nous ne sommes jamais retournés à cet endroit et nous n’avons plus jamais été seuls dans cette situation. Cela leur a brisé le cœur. Leur façon de gérer cela était de s’assurer que cela ne se reproduise plus.”

.