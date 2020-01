Jessica Simpson déborde sur le divorce de Nick Lachey et la rupture de John Mayer

Jessica Simpson la vie amoureuse a fait l’objet d’un examen minutieux depuis qu’elle et Nick Lachey a ouvert sa maison pour l’émission de télé-réalité MTV “Newlyweds”. Maintenant, dans des extraits de son nouveau mémoire, “Open Book”, elle révèle son côté des choses en ce qui concerne ses séparations à la fois de son ex-mari et de son ex-petit-ami John Mayer.

Alors que le livre ne sort pas avant le 4 février, GENS a mis la main sur quelques extraits de la révélation. En plus de révélant qu’elle est une survivante d’abus sexuels – ainsi que la récupération de l’alcool et des toxicomanes – les relations de Simpson occupent une place centrale.

Simpson et Lachey se sont mariés en octobre 2002 et ont lancé leur série télé-réalité l’année suivante. En novembre 2005, ils ont annoncé leur séparation, Simpson écrivant que leurs «inquiétudes au sujet de notre carrière semblaient se nourrir les unes les autres».

“Nous étions ensemble depuis près de sept ans quand j’ai dit à Nick: ‘Je pense que je veux divorcer'”, a-t-elle poursuivi. “J’ai entendu plus tard qu’il avait dit à la presse qu’il était aveugle. Je ne sais pas comment. À ce moment-là, nous ne nous parlions même pas. Peut-être était-il simplement choqué que je me défende. Je ne pense pas qu’il jamais pensé que je ferais le saut. “

Cela fait un peu écho à ce que Nick a dit à Rolling Stone en 2006. À l’époque, il a dit que pendant leurs derniers mois ensemble, “nous ne nous battions pas. C’était juste un état de tension général. C’était étouffant. de pire en pire.” Il a également ajouté que Simpson lui avait dit que son mariage était terminé.

Jessica a ensuite parlé de sa relation avec Mayer, qui a commencé – innocemment, selon elle – avant d’annoncer son divorce. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée Grammy en février 2005, Mayer lui envoyant ensuite des notes de plus en plus intimes. “Dès que j’étais célibataire, il a bougé”, a-t-elle expliqué.

“Il m’a aimé de la manière qu’il pouvait et j’ai aimé cet amour pendant très longtemps”, a-t-elle poursuivi. “Trop longtemps. Et j’ai fait des allers-retours avec ça pendant longtemps. Mais ça m’a contrôlé.”

Elle a affirmé que John “encore et encore … m’a dit qu’il était obsédé par moi, sexuellement et émotionnellement”, mais elle se sentait souvent inadéquate dans la relation. “J’avais tellement peur de le décevoir que je ne pouvais même pas lui envoyer de SMS sans que quelqu’un vérifie ma grammaire et mon orthographe”, a-t-elle ajouté, affirmant que l’anxiété avait contribué à sa dépendance à l’alcool.

Simpson a déclaré que Mayer avait rompu avec elle par e-mail, mais leur relation avait vraiment pris fin après qu’il l’avait appelée “napalm sexuel” dans une interview désormais tristement célèbre sur Playboy. “Il pensait que c’était ainsi que je voulais être appelé”, se souvient-elle. «J’étais stupéfaite et gênée que ma grand-mère allait réellement lire ça. Une femme et comment ils sont au lit, ce n’est jamais quelque chose dont on parle. C’était choquant.»

“J’ai effacé son numéro. Il m’a facilité le départ”, a-t-elle ajouté, reconnaissant que Mayer s’était excusé depuis pour ce commentaire.

“Open Book” sort le 4 février.

Des étoiles sans maquillage!

Instagram

Jessica Simpson partage un selfie sans maquillage avec sa fille Birdie