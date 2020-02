Jessica Simpson discute de la relation entre John Mayer et Hoda Kotb – Aperçu de l’émission d’aujourd’hui

Jessica Simpson a révélé à quel point sa relation avec John Mayer était vraiment.

Dans un clip d’aperçu pour le reste de la séance de la pop star avec Hoda Kotb, qui débute mardi avec ses mémoires, Simpson dit qu’elle et le musicien “étaient doués pour l’intimité. Nous étions bons pour nous aimer. C’était facile, mais la relation était très complexe. Elle était toujours de nouveau, de nouveau, de encore et encore, et je suis retourné près de 9 fois. “

. @ JessicaSimpson s’ouvre sur @JohnMayer dans plus de son interview avec @hodakotb diffusée demain sur @TODAYshow: “Nous étions doués pour l’intimité. Nous aimions beaucoup nous aimer. C’était facile, mais la relation était très complexe … Je suis retourné près de 9 fois. ” pic.twitter.com/4Y9uLkSJQm

– NBC News PR (@NBCNewsPR) 3 février 2020

Simpson premier parlé sur sa relation compliquée avec Mayer dans des extraits de “Open Book” obtenus par People plus tôt ce mois-ci.

Selon Jessica, sa relation avec John a commencé innocemment avant d’annoncer son divorce d’avec son mari Nick Lachey. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée des Grammy Awards en février 2005, ce qui a conduit Mayer à lui envoyer des notes de plus en plus intimes. “Dès que j’étais célibataire”, a déclaré Simpson, “il a fait son pas.”

“Il m’a aimé de la manière qu’il pouvait et j’ai aimé cet amour pendant très longtemps”, se souvient-elle. “Trop longtemps. Et j’ai fait des allers-retours avec ça pendant longtemps. Mais ça m’a contrôlé.”

Elle a affirmé que John “encore et encore … m’a dit qu’il était obsédé par moi, sexuellement et émotionnellement”, mais elle se sentait souvent inadéquate dans la relation. “J’avais tellement peur de le décevoir que je ne pouvais même pas lui envoyer de texto sans que quelqu’un vérifie ma grammaire et mon orthographe”, a-t-elle ajouté, affirmant que l’anxiété l’a aidée. dépendance à l’alcool.

Simpson a déclaré que Mayer avait rompu avec elle par e-mail mais que leur relation avait vraiment pris fin après qu’il l’avait appelée “napalm sexuel” dans une interview désormais tristement célèbre sur Playboy. “Il pensait que c’était ainsi que je voulais être appelé”, a-t-elle déclaré. “J’étais stupéfaite et gênée que ma grand-mère allait réellement lire ça. Une femme et comment ils sont au lit, ce n’est jamais quelque chose dont on parle. C’était choquant.”

“J’ai effacé son numéro. Il m’a facilité le départ”, a-t-elle ajouté, reconnaissant que Mayer s’était excusé depuis pour ce commentaire.

L’interview complète de Simpson avec Kotb est diffusée mardi dans l’émission “TODAY” de NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

À l’intérieur de la performance à mi-temps du Super Bowl de J.Lo et Shakira