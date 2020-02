Jessica Simpson est revenue près de neuf fois à John Mayer

2020-02-04 07:30:05

Jessica Simpson a affirmé que sa relation “complexe” avec John Mayer l’avait vue revenir vers lui “près de neuf fois”.

La chanteuse et actrice de 39 ans est sortie avec le hitmaker de “Gravity” pendant cinq ans après son divorce avec Nick Lachey et elle a maintenant décrit leur romance intermittente comme “très complexe”.

Elle a déclaré à Hoda Kotb sur ‘Today’ sur NBC: “Nous étions doués pour l’intimité. Nous étions doués pour nous aimer.

“C’était facile, mais la relation était très complexe.

“Il était toujours de nouveau allumé, de nouveau éteint, de nouveau allumé, de nouveau éteint.

“Je suis retourné près de neuf fois.”

La relation du couple a pris fin lorsque John a surnommé son «napalm sexuel» dans une interview Playboy en 2010.

Jessica a révélé dans une récente interview qu’elle avait mis fin à leur romance parce qu’elle sentait qu’il avait trahi sa confiance.

Elle a dit: “Il pensait que c’était comme ça que je voulais être appelé. J’étais stupéfaite et gênée que ma grand-mère allait réellement lire ça.

“Une femme et comment elle est au lit n’est pas quelque chose dont on parle jamais. C’était choquant.

“Il était la personne la plus fidèle de la planète et quand j’ai lu qu’il ne l’était pas, c’était tout pour moi. J’ai effacé son numéro. Il m’a facilité la tâche de partir.”

L’ancien couple n’est plus en contact, mais John s’est excusé publiquement pour cette remarque, bien que Jessica ne pense pas avoir jamais compris son “point de vue” sur la situation.

Elle a déclaré: “Je sais qu’il s’est excusé publiquement et je ne veux pas lui retirer cela.

“Je pense qu’il en sait déjà beaucoup sur moi, mais il ne connaît pas la perspective que j’ai en tant que femme. C’était Jess dans la vingtaine.”

L’ancien couple s’est rencontré pour la première fois lors d’une soirée Grammy en 2005 et Jessica était flattée lorsque John a commencé à lui écrire et, lorsqu’elle a commencé à sortir avec d’autres hommes après son divorce, la chanteuse de 42 ans lui a dit “qu’il voulait m’avoir tous ou rien.”

La paire est sortie en secret pendant plusieurs mois et la star des «Dukes of Hazzard» a été flattée par l’intensité de John.

Elle a écrit dans ses mémoires, ‘Open Book’, qui a été publié mardi (04.02.20) que: “Encore et encore, il m’a dit qu’il était obsédé par moi, sexuellement et émotionnellement.”

Mais Jessica se sentait souvent insécurisée dans la relation et avait même des amis pour vérifier la grammaire et l’orthographe de ses textes.

Elle a écrit: “Je m’inquiétais constamment de ne pas être assez intelligent pour lui. Il était si intelligent et traitait la conversation comme une compétition amicale qu’il devait gagner.”

Et quand ses doutes sont arrivés, Jessica – qui a des enfants Maxwell, sept ans, Ace, six ans et Birdie, 10 mois, avec son mari Eric Johnson – s’est tournée vers l’alcool.

Elle a admis: “Mon anxiété augmenterait et je verserais un autre verre. Ce fut le début de ma dépendance à l’alcool pour masquer mes nerfs.”

La beauté blonde pense qu’elle est restée avec John “trop ​​longtemps” parce qu’elle se sentait “contrôlée” par leur relation.

Elle a dit: “Il m’a aimé de la manière qu’il pouvait et j’ai aimé cet amour pendant très longtemps. Trop longtemps. Et je suis allé et venir avec ça pendant longtemps. Mais cela m’a contrôlé.”

